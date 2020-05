Covid-19. Jerónimo contra "o medo" e a tese do "estamos todos no mesmo barco"

Foto: António Cotrim - Lusa

O secretário-geral do PCP atacou hoje o "equívoco monstruoso" de que "estamos todos no mesmo barco" a sofrer os efeitos da pandemia e pediu aos "trabalhadores" para desafiarem "o medo" na defesa dos seus direitos.