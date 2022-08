Covid-19. Kim Jong-un esteve "gravemente doente", afirma a irmã

A irmã acrescentou que o líder tinha contraído o vírus e tinha estado entre as dezenas de milhões de norte-coreanos que tinham ficado com uma “febre”.Para Kim Yo Jong, a crise nacional foi "claramente causada pela loucura anti-republicana de confronto dos inimigos que estão a tentar esmagar o nosso país ao incendiar a crise de saúde global".“A vitória obtida pelo nosso povo é um acontecimento histórico que mais uma vez mostrou ao mundo a grandeza do nosso Estado, a tenacidade indomável do nosso povo e os belos costumes nacionais de que nos orgulhamos”, afirmou Kim Yo Jong no seu discurso ao Comité Central do Partido Comunista."O facto de a zona próxima da linha da frente ser a fonte inicial do surto fez-nos sentir profundamente preocupados e desconfiados com a Coreia do Sul", afirmando que "uma resposta forte deve ser tomada em retaliação”.A irmã do líder norte-coreano frisou ainda que “se o inimigo continuar a fazer coisas perigosas que possam introduzir vírus na nossa república, responderemos erradicando não só o vírus mas também as autoridades sul-coreanas".A Coreia do Norte tem um dos piores sistemas de saúde, com hospitais mal equipados, poucas unidades de cuidados intensivos, e nenhum medicamento ou vacina contra a covid-19.A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou em julho que a situação estava a piorar e não a melhorar.

Pyongyang rejeitou as ofertas internacionais de vacinas, apesar de não ser claro se Kim Jong-un e outras figuras de topo do partido no poder foram vacinadas.







C/Agências