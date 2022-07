Covid-19. Meta da vacinação mundial de 70% longe de estar cumprida

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou esta semana que as infeções por covid-19 na Europa triplicaram, as hospitalizações subiram para o dobro no último mês e meio e registaram-se três mil mortes por semana.Em resposta a tal notícia, a publicação científica(O Nosso Mundo em Dados) atualizou os números sobre a taxa de vacinação globa l anti-covid, que revelaramDe acordo com, a 10 de julho,, em comparação com 55 por cento em países de rendimento médio-baixo, 73,5 em países ricos e 78,7 em países muito alto rendimento., argumentam organizações que lutam contra a desigualdade.

Fim da fila

No final de 2020, ao chegarem as primeiras vacinas ao mercado, os países desenvolvidos compraram a maior parte. Os países pobres tiveram que esperar meses para começar a receber as primeiras doses através do sistema de partilha Covax, mas foram insuficientes para a procura.Maaza Seyoum, coordenadora do Sul Global da Aliança Popular de Vacinas afirma no jornal britânicoqueAcrescentou que "a pandemia e os problemas económicos que vieram com ela – alguns dos dados que vimos demonstram que mais 100 milhões de pessoas foram empurradas para a pobreza como resultado dos confinamentos – dificultaram a vacinação porque não é fácil pedir às pessoas nesse ambiente para tirar uma enorme quantidade de tempo de trabalho para ficar na fila para tomar uma dose".

"A menos que alcancemos uma ação equitativa para enfrentar esta pandemia, ela permanecerá connosco para sempre", sublinhou Kavengo Matundu, coordenador para África da organização Chamada Global para Ação Contra a Pobreza (GCAP - Global Call to Action Against Poverty).





Matundu, que trabalha com grupos de linha de frente na resposta à doença no continente africano, alerta que o vírus já "mostrou que é capaz de se transformar em qualquer coisa e pode se tornar algo mais perigoso que o original".No mundo,. Excluindo a Eritreia e a Coreia do Norte, que ainda não iniciaram os programas de vacinação, sete dos dez países com as taxas mais baixas de vacinação completa do mundo estão em África. Os outros três países são Papua Nova Guiné, Haiti e Iémen.Os dados mais recentes doDuke Global Health Innovation Center, que cobrem o período até 9 de junho, revelam que Canadá, Austrália e Reino Unido compraram doses de vacina suficientes para vacinar as populações várias vezes: 11,1 - 9,9 - 7,6 doses por pessoa, respectivamente.Seyoum remata: "Os países ricos continuam a pensar que, se apenas se protegerem a eles próprios, sairão da pandemia, mas isso é completamente ridículo. Parece banal, mas como o chefe da OMS disse no ano passado: