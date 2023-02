Covid-19. Número de mortos no Japão está a aumentar

A 20 de janeiro de 2023 atingiu um máximo histórico, ultrapassando o Reino Unido, EUA e Coreia do Sul segundo os dados da Universidade de Oxford.Com as restrições atenuadas e a baixa imunidade contra a doença da população o país pode estar a passar por um novo pico de infeções, afirmaram à BBC especialistas locais.

Durante mais de dois anos, as crianças em idade escolar comiam as refeições em silêncio e algumas escolas chegaram a proibir as conversas à hora de almoço.

“Também é difícil evitar estas mortes com tratamentos”, afirmou Hitoshi Oshitani, um dos principais virologistas do país, que acrescentou que a covid-19 foi apenas a origem para o elevado número de óbitos de idosos.Segundo o virologista, “devido ao surgimento de variantes e sub-variantes imunitárias e à diminuição da imunidade, está a tornar-se difícil prevenir infeções”.“A fuga imunitária surge quando o sistema imunitário se torna incapaz de responder contra o agente infecioso.”, acrescentou Hitoshi Oshitani.Antes de a variante Ómicron chegar ao país, os óbitos por covid ocorreram principalmente nas grandes cidades como Tóquio e Osaka. Entretanto alastrou-se a todo o país.“Em pequenas localidades e zonas rurais, a proporção da população idosa é mais elevada que no resto do país. Este padrão geográfico em mudança pode também contribuir para a tendência crescente de mortes”, explicou Hitoshi Oshitani, que foi conselheiro regional da OMS para a vigilância e resposta a doenças.

O Japão é a sociedade mais antiga do mundo e a percentagem de idosos tem vindo a aumentar todos os anos desde 1950.

“Um tratamento mais rápido pode ajudar, mas devido à classificação de covid como uma doença da classe 2 ou ‘muito perigosa’, e apenas os hospitais designados podem tratar os infetados. O aumento do número de casos está a sobrecarregar algumas unidades hospitalares”, esclareceu.Kenji Shibuya apela ainda a que a covid-19 fosse desclassificada e tratada apenas como uma gripe, para permitir que todos os hospitais e clínicas possam tratar os doentes com SARS-CoV-2.Os dois especialistas afirmaram ainda à BBC que a taxa de mortalidade poderá ter sido inflacionada pela subnotificação de casos de covid devido a infeções assintomáticas e ajustes aos requisitos de notificação por parte dos médicos. O Japão é dos poucos países do mundo que ainda fornece relatórios diários de covid.Segundo Yasuharu Tokuda, do Health and Global Policy Institute, “a imunidade natural é maior e mais forte do que a obtida através da infeção. Por isso as baixas taxas de infeção levaram a uma baixa imunidade”.Hitoshi Oshitani dá o exemplo da Austrália, onde a taxa de mortalidade por covid-19 está a aumentar desde que o país reabriu as fronteiras no início de 2022, depois do país ter estado isolado durante dois anos.