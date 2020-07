Covid-19. Números em Espanha refletem apenas um quarto dos contágios reais

Os números não batem certo. Diz o El Mundo que os dados do Ministério da Saúde, quando são apresentados, refletem apenas uma pequena parte do que realmente está a acontecer. A situação muda assim que o Centro Nacional de Epidemiologia corrige os valores e atualiza a taxa de contágio, que, escreve o jornal, está agora ao mesmo nível do início do Estado de Alarme.





De acordo com este jornal espanhol, a forma como os dados estão a ser revelados ao público muda a perceção da realidade. E a realidade, diz o El Mundo, é que os contágios estão a aumentar, tal como a taxa de infeção.





Fala mesmo numa nova onda de "magnitude desconhecida", sendo que agora o problema não é "que não se veja" mas sim que não se "reconheça como tal".





Um outro jornal, o OK Diario, diz que os números apresentados pelo Ministério da Saúde distorcem a "verdadeira magnitude da pandemia" em Espanha. E dá um exemplo. Nos últimos 14 dias o Ministério da Saúde registou 2.307 casos. No entanto, num outro registo, o valor passa para 7.381 casos. Cerca de três vezes mais.





O Ok Diario dá ainda o exemplo da Catalunha. O Ministério da Saúde, na quarta-feira, registava 390 novos casos diagnoticados no dia anterior nesta região. O que não bate certo com o valores apresentados pela própria Catalunha: 938 novos positivos.





O número de surtos que estão a afetar o país também levantam muitas dúvidas. De acordo com o ministro espanhol da Saúde, a Espanha tinha 120 surtos ativos de Covid-19 na terça-feira. Dois dias depois o diretor do Centro de Coordenação de Alertas e Emergências Sanitárias já falava em 158 surtos. Um aumento considerável em tão pouco tempo.





A verdade, escreve neste caso o El Condifencial, é que estes dados não aparecem nos relatórios oficiais. O Ministério não fornece informação sobre o numero de surtos nem a sua atualização. Em parte isso deve-se ao facto de, nesta fase da pandemia, a gestão recair sobre as regiões autónomas, que, de qualquer forma, têm de informar o Governo central e de imediato tomar as medidas necessárias para conter o problema.