Covid-19. Papa defende que vacinação é um "ato de amor"

Vacinem-se. É o repto lançado hoje pelo Papa Francisco, numa campanha que junta arcebispos e cardeais do continente americano com essa mensagem de que as vacinas são seguras e uma ferramenta fundamental para travar o avanço do vírus.



No passado, o Papa já tinha criticado os movimentos negacionistas.