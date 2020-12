Covid-19. Putin vai tomar vacina russa Sputnik V

Vladimir Putin, de 68 anos, vai ser vacinado com a Sputnik V, vacina contra a Covid-19 produzida na Rússia pelo Instituto Gamaleya. O Presidente russo está apenas à espera que "as formalidades sejam resolvidas", disse o porta-voz do Governo.





"Nós esperamos que em breve o Presidente confirme ele mesmo sobre a decisão. Ele disse que será vacinado, tomou essa decisão e está à espera até que todas as formalidades sejam concluídas", disse o porta-voz ao canal de TV Rossiya 1.







Putin já tinha afirmado anteriormente que a vacina russa é eficaz e segura, e que não havia motivo para não querer ser vacinado e protegido contra a Covid-19.





Na semana passada, o presidente russo admitiu durante que não podia ser vacinado porque a sua idade não o permitia.



"Sigo as recomendações dos nossos especialistas e é por isso que até agora não tomei a vacina, mas farei sem falta quando for possível", disse o presidente, que completou 68 anos no dia 7 de outubro.





A Rússia lançou um programa de vacinação voluntária com a vacina Sputnik V, desenvolvida e fabricada no país, no início de dezembro, começando com os grupos mais vulneráveis em Moscovo.







Mas o ministro da Saúde russo, Mikhail Murashko, assegurou, em declarações na televisão pública no sábado, que a vacina é "segura e eficaz" para a vacinação em massa da população e autorizou a sua utilização em pessoas com mais de 60 anos de idade.





"O Ministério da Saúde aprovou mudanças nas instruções de uso do medicamento. Assim, cidadãos com mais de 60 anos também podem ser vacinados contra o coronavírus", disse Mikhail Murashko.



Até agora, a vacina russa só estava a ser administrada em pessoas com idades compreendidas entre os 18 e os 60 anos. Mas o ministro russo da Saúde garantiu que as análises recentes confirmaram que o uso da Sputnik V não representa nenhum risco para os idosos.





O Fundo Russo de Investimentos Diretos, responsável pela comercialização da vacina russa, destacou que os testes clínicos revelaram uma eficácia "superior a 90 por cento" nas pessoas com mais de 60 anos.



Também o diretor do Centro de Microbiologia e Epidemiologia Gamaleya, Alexandr Gintsburg, revelou que os especialistas não detetaram novos efeitos colaterais em idosos vacinados com a Sputnik V.





A partir de segunda-feira, todas as pessoas com mais de 60 anos podem começar a inscrever-se para receber a vacina, disse o prefeito de Moscovo, Sergei Sobyanin este domingo, um dia depois de o ministério da saúde russo a aprovar para a inoculação de idosos.





Embora a vacinação tenha começado já este mês na Rússia, o país continua a registar números diários elevados de contágios e mortes por covid-19. Segundo a agência Tass, a Rússia contabilizou mais 28.284 casos e 552 óbitos nas últimas 24 horas, elevando para 3.050.248 infetados e 54.778 vítimas mortais, desde o início da pandemia.





Neste momento, o Governo russo não pondera impor um novo confinamento nacional com o objetivo de preservar a economia, apostando numa vacinação em larga escala da população com o fármaco desenvolvido no próprio país, a vacina Sputnik V.







É de recordar que a Rússia foi o primeiro país do mundo a registar uma vacina contra a Covid-19, em agosto passado, e que uma das filhas de Putin foi uma das voluntárias nos ensaios clínicos da Sputnik V.