Desconfinamento. Cultura, desporto e restaurantes sofrem alterações

Mantêm -se, ainda assim, as regras de lotação atuais. O comércio deixa de ter restrições de horário.



São algumas das medidas previstas nas duas novas fases de desconfinamento anunciadas esta tarde pelo primeiro-ministro.



Também a partir do dia 14, o teletrabalho deixa de ser obrigatório e passa a ser apenas recomendado em todos os concelhos do continente.





Ainda no âmbito da nova fase de desconfinamento, a partir do dia 14, os transportes públicos podem usar 100% da capacidade de lotação.





Já os espectáculos de cultura passam a funcionar até à meia-noite e com uma lotação de 50%.





Os escalões de formação e as modalidades amadoras têm de ter lugares marcados e regras de distanciamento definidas pela DGS, os recintos desportivos passam a ter 33% da lotação como máximo e o público regressa assim ao desporto.



Também a partir do dia 14, numa segunda fase a 28 deste mês, os transportes públicos deixam de ter restrições. e as Lojas de Cidadão vão funcionar sem marcação prévia.



Por agora, não há ainda novidades para bares e discotecas que vão continuar encerrados, continuam também proibidas as festas e romarias populares e os casamentos com lotação superior a 50%.