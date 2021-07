"Desconfinar em Oleiros" resultou em 750 dormidas no concelho

"Ficou superado o objetivo de atrair mais turistas, fomentar o prolongamento das suas estadas e, simultaneamente, permitir que os setores da hotelaria e restauração ganhem novo fôlego e recuperem do flagelo que está a ser esta pandemia", refere, em comunicado, o vereador responsável pelo pelouro do Turismo, Paulo Urbano.

O município de Oleiros lançou no período pós-confinamento a medida "Desconfinar em Oleiros" com o objetivo de revitalizar a economia local, num apoio simultâneo aos setores do alojamento local e restauração, dois dos mais afetados pela pandemia da covid-19.

A iniciativa decorreu entre os dias 01 de junho e 15 de julho, e abrangeu 14 alojamentos e 10 restaurantes do concelho de Oleiros.

A medida contemplava a oferta de um vale de desconto no valor de 15 euros em refeições nos restaurantes do concelho e, para usufruir da oferta em alojamento, os visitantes tinham que efetuar uma reserva, no mínimo de duas noites, num dos alojamentos aderentes.

Segundo a autarquia de Oleiros, esta iniciativa resultou na emissão de 746 vales pelas unidades de alojamento do concelho, os quais foram convertidos em 10.568 euros investidos pelo município na restauração.

"Os vales foram atribuídos a 663 adultos e 83 crianças, que passaram mais de uma noite em Oleiros", lê-se na nota.

Segundo o vereador Paulo Urbano, registou-se uma "forte adesão" a esta iniciativa, cujo "saldo é positivo, gerando riqueza no território".

