Discotecas e hoteis do Algarve apreensivos com restrições de fim do ano

No Algarve, as discotecas, que durante o Verão estiveram encerradas, lamentam agora ter de fechar portas de novo na passagem do ano. Os hotéis falam em menos procura, mas alguns acreditam que o mercado interno pode ainda ajudar a salvar a quadra festiva.