Embaixada da China nos EUA denuncia "manipulação política"

"O relatório da comunidade das [agências de] informações norte-americanas mostrou que os Estados Unidos estão determinados em tomar o mau caminho da manipulação política", declarou a representação diplomática chinesa, num comunicado divulgado na sexta-feira.

O documento dos serviços secretos "baseia-se numa presunção de culpa da China e apenas para fazer da China um bode expiatório", acrescentou.

De acordo com um resumo publicado na sexta-feira, os serviços secretos norte-americanos concluíram que o novo coronavírus SARS-CoV-2 não tinha sido desenvolvido "como arma biológica" e "provavelmente" não tinha sido concebido "geneticamente".

Mas as diferentes agências indicaram continuar divididas entre a hipótese de um primeiro caso originado por uma exposição natural a um animal infetado, ou resultante de um acidente de laboratório.

Em comunicado, o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que "informações cruciais sobre a origem da pandemia existem na China, mas responsáveis governamentais procuram, desde o início, impedir os investigadores internacionais e os atores mundiais [na área] da saúde pública de aceder" a esses dados.

Este relatório, considerado secreto, foi entregue esta semana a Biden, que tinha dado 90 dias aos serviços secretos para "redobrarem esforços" para explicarem a origem da pandemia.

A covid-19 provocou pelo menos 4.472.486 mortes em todo o mundo, entre mais de 214,5 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.703 pessoas e foram contabilizados 1.030.791 casos de infeção confirmados, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.