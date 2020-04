Empresa de Coimbra e Escola de Enfermagem do Porto criam simulador de treino

"O simulador clínico virtual Body Interact permite treinar o processo de tomada de decisão dos enfermeiros que, quando confrontados com casos reais da covid-19, precisam de saber tomar decisões baseadas na melhor evidência disponível de forma rápida e eficaz", explicam as duas entidades, em comunicado enviado à agência Lusa.

Desenvolvido pela empresa Take The Wind (TTW), sediada no Instituto Pedro Nunes, em Coimbra, em parceria com a ESEP, o simulador disponibiliza cenários clínicos em enfermagem, gratuitos e em múltiplos idiomas, que "permitem aos atuais e futuros profissionais de saúde o desenvolvimento de competências e habilidades que vão ajudar a tomar melhores decisões".

Citado no comunicado, Miguel Padilha, docente da ESEP e coordenador da equipa de autores que criou histórias clínicas por detrás dos novos casos de covid-19 para profissionais de enfermagem, salienta que a "utilização de doentes virtuais permite aos profissionais treinarem a decisão clínica em qualquer lugar ou hora".

"Os cenários clínicos permitem a aplicação das mais recentes orientações científicas de diagnóstico e tratamento", sublinha a nota.

Além da empresa TTW, líder mundial em tecnologia para a educação clínica, o projeto conta com a colaboração de Paulo Martins, médico intensivista e docente da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, da enfermeira Sofia Macedo e do médico Abdulelah Alhawsawi, do Patient Safety Center da Arábia Saudita,

Para o diretor executivo da TTW, Pedro Pinto, "é sua responsabilidade social fornecer cenários de treino para ajudar os profissionais de saúde no esforço colossal que estão a realizar para debelar a pandemia, onde os requisitos de segurança individual e dos pacientes são muitos exigentes".

No comunicado, a ESEP reconhece que a utilização desta tecnologia contribui para a melhoria significativa das competências dos profissionais de saúde na hora de tomarem decisões clínicas.

