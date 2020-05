Erupções cutâneas e formigueiro. Os sintomas menos comuns da Covid-19

Na generalidade dos casos de infeção por Covid-19, os sintomas apontados são tosse seca persistente, febre e, em alguns casos, dores musculares. Os doentes podem também sentir garganta inflamada, congestão nasal, diarreia e perda do paladar ou olfato.No entanto, como enumera o jornal The Guardian , existem outros sintomas menos comuns associados à doença que têm vindo a ser detetados por alguns estudos, como erupções cutâneas ou mesmo conjuntivite.

“Dedo Covid”

Em vários países,. Os doentes apresentam lesões vermelhas ou roxas e em muitos casos, estes doentes não apresentam nenhum dos sintomas habituais.Esta condição ficou conhecida por(“Dedo Covid” em português). Apesar do nome, estes sintomas podem ser também detetados nas mãos.

O European Journal of Pedeatric Dermatology reportou mesmo uma “epidemia” de casos com este sintoma entre crianças e adolescentes em Itália.



Conjuntivite

Alguns doentes infetados apresentam também conjuntivite, apesar de ser um sintoma raro. Nestes casos, o vírus é detado nas lágrimas.



O Royal College of Ophthalmologists and College of Optometrists do Reino Unido reconhece que "qualquer infeção do trato respiratório superior pode resultar em conjuntivite viral e este também é o caso da Covid-19".



No entanto, sublinham que “é improvável que uma pessoa apresente conjuntivite viral secundária à Covid-19 sem outros sintomas como febre ou tosse contínua, pois a conjuntivite parece ser uma característica secundária”.

Necrose

Para além dos sintomas supracitados, um estudo espanhol publicado no British Jounal of Dermatology, na semana passada, descobriu que seis por cento dos 375 casos de Covid-19 examinados apresentavam necrose, ou seja, morte de tecido corporal causada por infeção.



Nestes casos, a pele pode ficar manchada e apresentar pequenas zonas roxas ou avermelhadas.



Neste estudo, este sintoma foi detetado maioritariamente em doentes idosos, com casos mais graves de Covid-19.