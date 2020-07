Espanha tem 685 novos casos e 201 surtos ativos em todo o país

O relatório divulgado hoje com a situação epidemiológica atualizou o total de pessoas infetadas desde o início da pandemia para 264.836, dos quais 685 diagnosticados no último dia, o número mais elevado desde o fim do estado de emergência, há um mês.

De acordo com os técnicos do Ministério da Saúde espanhol, 65% dos novos positivos foram detetados na Catalunha e em Aragão e grande parte deles são assintomáticos.

A comunidade autónoma de Aragão é a região com mais novos casos verificados no último dia (325), seguida da Catalunha (80), do País Basco (78) e a Comunidade Valenciana (43).

Por outro lado, são agora 28.422 o número total de óbitos devido à pandemia, dos quais um nas últimas 24 horas e 9 nos últimos sete dias.

O relatório diário com a situação epidemiológica informa que já passaram pelos hospitais 126.025 pessoas com a covid-19, tendo dado entrada na última semana 237.

O número de pessoas infetadas com o novo coronavírus tem aumentado, assim como o de surtos em todo o país, o que tem levado os governos regionais, que têm autonomia sanitária, a ativar novas medidas para conter a pandemia.

Com exceção das regiões de Madrid e das Ilhas Canárias, é agora obrigatória a utilização de máscaras em todos os espaços públicos, interiores ou exteriores, havendo ou não distância de segurança entre as pessoas.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 606 mil mortos e infetou mais de 14,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (140.534) e mais casos de infeção confirmados (mais de 3,7 milhões).

Seguem-se Brasil (79.488 mortos, mais de 2 milhões de casos), Reino Unido (45.300 mortos, mais de 294 mil casos), México (39.184 mortos, mais de 344 mil casos), Itália (35.045 mortos e mais de 244 mil casos), França (30.152 mortos, mais de 331 mil casos) e Espanha (28.422 mortos, mais de 264 mil casos).