Estirpe brasileira fora de controlo. Canadá tornou-se o segundo local mais atingido

O primeiro alerta sobre a estirpe brasileira no Canadá deu-se na cidade de Whistler, eleita por muitos como destino para praticar desportos de neve, quando no último mês de março lá foi detetada a variante, altamente contagiosa.Espalhou-se rapidamente pela comunidade local e acabou por chegar a outras cidades canadianas, levando a números recorde de novos casos. Agora,Até ao momento já se registaram 877 casos da P1 na Colômbia Britânica e os especialistas garantem queA P1 é, segundo epidemiologistas, uma mutação altamente infeciosa do SARS-CoV-2 e aparenta ser mais fatal entre pessoas mais jovens. Está também provado que consegue reinfectar pessoas que já foram dadas como recuperadas.Quando chegou à estância de esqui de Whistler, causou espanto entre especialistas. Continua a serAs autoridades de saúde canadianas têm tentado conter a propagação do vírus em Whistler, nomeadamente através da vacinação dos funcionários do, mas nem assim estão a ter sucesso. Os casos continuam a aumentar e pelo menos dois dos trabalhadores inoculados já foram reinfectados.É também esta a estirpe apontada como a culpada pelo surto na equipa profissional de hóquei de Vancouver, os Canucks, que já infetou 21 dos jogadores.

Colômbia Britânica vai deixar de distinguir estirpes

Para o epidemiologista canadiano Jean-Paul Soucy, tudo podia ter sido impedido caso tivessem sido adotadas medidas de contenção mais eficazes desde o início. defendeu em declarações ao“Se essas medidas tivessem sido tomadas meses mais cedo, talvez [a propagação da estirpe] tivesse sido abrandada ou mesmo evitada”, acrescentou.Esta semana, depois de se terem alcançado quase 900 casos da estirpe brasileira na Colômbia Britânica, as autoridades de saúde locais anunciaram que iriam deixar de identificar, nas pessoas contagiadas, qual a variante que provocou a infeção.“Vamos simplesmente assumir que todos os casos positivos serão variantes. Que”, explicou aos jornalistas Bonnie Henry, responsável de saúde pública da província canadiana.A decisão está a ser criticada por muitos especialistas, segundo os quais a identificação das estirpes nos infetados permite um conhecimento crucial do modo como essas estirpes estão a espalhar-se.

Brasil pode chegar às 5000 mortes diárias já este mês

No Brasil, a variante P1 já levou ao colapso quase total do sistema de saúde do país e os peritos receiam que as casas funerárias sejam as próximas a não ter mãos a medir. Desde o início deste ano,Na quinta-feira foi batido um novo recorde no Brasil, com 4247 mortes devido ao novo coronavírus num só dia.Os especialistas acreditam que o Brasil pode atingir as cinco mil mortes diárias já neste mês de abril, em grande parte devido à variante P1. “Estamos muito preocupados.”, confessou o virologista Humberto Debat.

Os países vizinhos do Brasil têm vindo a encerrar as suas fronteiras numa desesperada tentativa de impedir que a estirpe P1 chegue aos seus territórios.

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, tem sido apontado como o principal culpado pelo estado a que o país chegou, uma vez que desde o início tem desvalorizado a gravidade da pandemia.Ainda esta semana, o chefe de Estado disse aos brasileiros que, referindo-se ao número elevado de mortes provocadas pela Covid-19 no país.