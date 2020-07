Estudo revela nova mutação do coronavírus mais infecciosa mas menos grave

À medida que alastra por todo o mundo, o novo coronavírus está a sofrer mutações. De acordo com os cientistas, desde o seu aparecimento na China, o SARS-CoV-2 já sofreu centenas de transformações.Entre todas estas mutações, a mais comum era a D614, mais agressiva e mais grave, identificada pelos cientistas que alertavam para sua proliferação na Europa e nos EUA.Os investigadores realizaram estudos que envolvem pessoas, animais e células e concluíram que esta nova alteração, chamada G614, é mais comum e tem um poder infeccioso superior às outras versões anteriores.

A mutação afeta a proteína “Spike”, a estrutura que arquiteta a sua membrana dando-lhe a aparência de uma coroa que é utilizada pelo vírus para perfurar as células que infeta.

A nova mutação do coronavírus parece multiplicar-se mais rapidamente no trato respiratório superior, o que explica a sua maior facilidade de transmissão.De acordo com o diretor do Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento de Vacina contra o HIV, David Montefiore, “, revelando à CNN que esta nova mutação tem uma “vantagem de adaptação em termos de infecciosidade”.“Os nossos dados globais de monitorização mostram que a variante G614 se dispersou mais rapidamente do que a D614. Nós interpretamos isso como sinal de que é provável que o vírus seja mais infeccioso”, lê-se no estudo.”, acrescentam os investigadores. Testes realizados em mil pacientes hospitalizados com Covid-19 na Grã-Bretanha concluíram que os infetados com a nova mutação do vírus não desenvolveram uma doença mais grave.O estudo sugere, por isso, que “. Há uma esperança de que, à medida que a infeção por SARS-CoV-2 se espalhe, o vírus se torne menos patogénico”, sugere Lawrence Young, professor de oncologia da Universidade de Warwick, no Reino Unido.A equipa de investigadores testou amostras recolhidas de pacientes europeus e norte-americanos e agrupou os genomas de forma a conseguirem delinear uma cronologia da propagação das duas mutações do novo coronavírus.“Até 1 de março, a variante G614 era rara fora da Europa, mas no final desse mês aumentou a sua frequência em todo o mundo”, explicam no estudo.De acordo com a investigação, mesmo quando a variante D614 causou epidemias generalizadas em Inglaterra e nos EUA, o G614 assumiu o controlo assim que surgiu. “O aumento da frequência do G614 continuou mesmo depois das ordens para ficar em casa e após o período de incubação de duas semanas”, revela o estudo, afirmando que existem algumas exceções, como a região de Santa Clara, na Califórnia, EUA, e na Islândia, onde a antiga versão D614 nunca foi substituído pela variável G614.

Complicações numa futura vacina?

Segundo a investigação,Os pesquisadores dizem que esta é uma descoberta “encorajadora, mas será importante determinar se as formas D614 e G614 do SARS-CoV-2 são distintamente sensíveis à neutralização por anticorpos”.Os investigadores temem que, se a variante G614 é, de facto, mais infecciosa, exija um maior esforço por parte do sistema imunitário para a neutralizar.Erica Ollmann Saphire, uma das investigadoras do estudo e especialista do Instituto de Imunologia La Jolla e do Consórcio de Imunoterapia Coronavírus, revelou à CNN que a sua equipa testou amostras sanguíneas de seis sobreviventes da Covid-19 que permitiram refutar estas preocupações., disse Saphire, ressalvando que são necessários mais estudos em maior escala que permitam solidificar estas conclusões.Uma outra preocupação está relacionada com a vacina. Tal como explicam os cientistas no estudo, as alterações que o vírus sofre à medida que se propaga de humano para humano “podem potencialmente alterar o fenótipo viral e/ou a eficácia de intervenções imunológicas”.Por outras palavras,, dado que as vacinas que estão a ser testadas atualmente visam, principalmente, esta proteína, mas foram desenvolvidas de acordo com as características antigas do vírus.”, admite David Montefiore, garantindo que estão a “investigar ativamente essas possíveis consequências”, bem como possíveis novas mutações.