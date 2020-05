EUA com 38,6 milhões de pedidos de subsídio de desemprego desde março

O número de novos inscritos no desemprego na semana entre 10 e 16 de maio é ligeiramente superior ao que era esperado pelos analistas, que previam 2,4 milhões de novos pedidos.

No entanto, o número de inscritos é inferior ao da semana anterior, quando atingiram 2,687 milhões, segundo dados revistos em baixa.

No total, desde que a atividade económica parou quase por completo em meados de março, com as medidas de confinamento adotadas para conter a pandemia de covid-19, mais de 38,6 milhões de pessoas ficaram no desemprego.

Na última semana de março foi registado um recorde de pedidos de subsídios de 6,8 milhões, tendo os números descido gradualmente desde então, embora continuem a refletir o impacto da pandemia no mercado laboral norte-americano.

Durante o mês de abril, o primeiro a refletir a dimensão da crise, perderam-se 20,5 milhões de empregos e a taxa de desemprego subiu para 14,7% quando em fevereiro, antes da propagação do vírus nos Estados Unidos, estava em 3,5%, o nível mais baixo em 50 anos.