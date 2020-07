EUA. Estados mais afetados pela Covid-19 devem suspender reabertura, diz imunologista

Especialista em doenças infecciosas e consultor médico da Casa Branca, Anthony Fauci considera que, à luz dos dados diários relativos à Covid-19 nos Estados Unidos, os Estados e regiões mais afetadas deviam repensar e suspender a retoma das atividades.





"Em vez de pensarmos em termos de reverter para um encerramento completo, eu acho que precisamos que alguns Estados suspendam o seu processo de abertura", disse o diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas ao site noticioso The Hill.





Fauci recordou que os EUA são um território vasto e heterogéneo e, por isso, naturalmente a situação epidemiológica evolui a "diferentes ritmos".



A área metropolitana de Nova Iorque foi bastante atingida pela pandemia no início, mas agora está a registar uma evolução positiva, comuma descida em novos casos de infeção, hospitalizações e mortes, comparando com outras regiões do país, frisou o imunologista.



Segundo Fauci, alguns Estados no sul do país reabriram a economia e a sociedade "de forma prematura" e as consequências estão à vista, com um aumento exponencial de infeções.





De facto, na quarta-feira os números voltaram a atingir novos recordes, superando os 60 mil infetados em apenas 24 horas, com novos surtos nos Estados do sul e do oeste norte-americano, como a Florida, o Texas, a Califórnia, o Arizona e a Geórgia.





muitos Estados e algumas cidades têm conseguido controlar a transmissão, reabrindo a economia mas respeitando as orientações das autoridades de saúde, enquanto país os EUA não estão "muito bem".



"Como país, quando comparamos a outros países, acho que não se pode dizer que estamos a ir muito bem", disse Fauci no



No entender do especialista, os Estados que retomaram as atividades sem respeitarem as novas diretrizes de saúde pública são os que têm tido mais casos diários confirmados.





"Apesar das diretrizes e das recomendações para abrir com cuidado e prudência, alguns Estados ignoraram e abriram rápido demais", afirmou.





"Cada Estado é diferente", relembrou, acrescentando, contudo, que se verifica um padrão: o Texas, a Florida e o Arizona são governados republicanos próximos a Trump. O consultor médico da Casa Branca lembrou ainda que têm surgido novos casos associados ao polémico comícido da campanha do presidente, em Tusla, no Oklahoma, em que os participantes não usaram máscara como recomendam as autoridades de saúde.





"E acho que o que vimos, infelizmente, é que, em alguns Estados do sul, não foram seguida as diretrizes em alguns aspetos e saltaram sobre os parâmetros de referência e os pontos que precisavam ser controlados", lamentou Fauci. "Temos de fazer melhor".



Embora tenha sido criticado por Donald Trump esta semana, o imunologista reforça a sua opinião: "O que precisamos de fazer neste país é ultrapassar com sucesso a transição do controlo da linha de base para reabrir com segurança o país, e seguir as diretrizes será fundamental".





Desde o início da pandemia que é notório que o presidente norte-americano nem sempre concorda com Anthony Fauci. Mas esta semana, em entrevista à Fox News, Trump afirmou que o principal especialista em doenças infecciosas do país e consultor médico da Casa Branca "cometeu muitos erros".





Mas as palavras do presidente não impediram Fauci de afirmar que o executivo tem de fazer mais e melhor apelando à responsabilidade pessoal da população. "Precisamos levar pessoas como eu, como os meus colegas, a divulgar mais".





Os Estados Unidos continuam a liderar a lista dos países mais afetados pela Covid-19, contando já com mais de 3,1 milhões de casos confirmados e 135 mil mortos.