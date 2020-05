Festival Musa Cascais adiado para julho de 2021

A decisão, tomada "com base nas diretrizes do Governo", foi divulgada em comunicado da associação Criativa, enviado à agência Lusa.

"Em 22 anos de existência, o Musa nunca falhou nenhuma edição. Todas as dificuldades e desafios com que nos deparámos ao longo destes anos foram sempre ultrapassadas", salienta a organização do que afirmam ser "o maior festival de reggae de Portugal".

O novo coronavírus, que levou o Governo a informar hoje que a realização de festivais de música e de espetáculos similares está proibida em Portugal até 30 de setembro, é o responsável pela interrupção.

"Um ser invisível surgiu e, por mais que queiramos, não conseguimos ultrapassar este obstáculo - acima de tudo porque nunca iremos querer colocar a saúde de alguém em perigo, nem que seja apenas de uma pessoa. Uma vida vale mais que tudo. É um momento que nos exige responsabilidade, bom senso e coragem", escreve a organização, no comunicado hoje divulgado.

O Festival Musa Cascais, dedicado à música reggae, "baseado no voluntariado, sem fins lucrativos", existe desde 1999 e é promovido pela associação.

"Com base nas diretrizes do governo, decidimos estar juntos em 2021, mais fortes e com o dobro da energia e das vibrações", acrescentam os responsáveis.

O Conselho de Ministros decidiu hoje "a proibição de realização de festivais e espetáculos de natureza análoga, até 30 de setembro de 2020, e a adoção de um regime de caráter excecional", dirigido a este tipo de iniciativas que não possam realizar-se "no lugar, dia ou hora agendados", por causa da pandemia.

As decisões tomadas hoje em Conselho de Ministros serão ainda submetidas à apreciação da Assembleia da República, e incluem-se nas "medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da doença Covid-19 no âmbito cultural e artístico".

Portugal contabiliza 1.105 mortos associados à covid-19 em 26.715 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), sobre a pandemia, hoje divulgado.