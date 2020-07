Fome originada pela pandemia pode matar mais pessoas do que a própria Covid-19

A pandemia de Covid-19 já matou mais de meio milhão de pessoas em todo o mundo e os números continuam a crescer exponencialmente em vários países, especialmente no continente americano. De acordo com os dados da Universidade Johns Hopkins, o dia mais mortífero até agora foi 17 de abril, quando 88.90 novas mortes foram registadas por todo o globo.Já por si elevado, este número contrasta com um muito superior:, segundo a ONG Oxfam, que atua em quase uma centena de países para tentar solucionar os flagelos da pobreza e da desigualdade., declarou em comunicado citado pela CNN o diretor-executivo da Oxfam, Chema Vera.Juntando-se a esses problemas já existentes, a crise pandémica veio agora trazer um aumento do desemprego e a redução dos pagamentos de muitos trabalhadores, algo ao qual nem todos os países conseguem responder com um apoio socioeconómico suficientemente sólido para evitar a crise da fome.Para essa crise, que não só têm impacto nos agricultores e cadeias de distribuição alimentar, como também na prestação de apoio humanitário, nomeadamente a países onde a fome já é um problema antigo.

As soluções possíveis

A Oxfam apresentou algumas soluções possíveis para o problema da fome. “de modo a libertarem os fundos necessários à proteção social e aos cuidados de saúde”, recomendou o diretor-executivo da organização.

“Para acabar com esta crise de fome, os governos devem ainda construir sistemas alimentares mais justos, robustos e sustentáveis que coloquem os interesses dos produtores de comida e dos trabalhadores à frente dos lucros de grandes empresas”, acrescentou.





A Oxfam aproveitou para lançar críticas aos gigantes da indústria da comida e bebida, tais como a Coca-Cola ou a Unilever. “Entretanto, aqueles no topo continuam a fazer lucro: oito das maiores empresas de comida e bebida pagaram mais de 18 ml milhões de dólares a acionistas desde janeiro, mesmo com a pandemia a espalhar-se pelo globo – dez vezes mais do que a ONU diz ser necessário para acabar com a fome no mundo”, lamentou a ONG.

Os dez locais do mundo onde a fome mais foi agravada pela pandemia

A Oxfam aproveitou para sublinhar que a crise de fome não é nenhuma novidade, apenas está em risco de se agravar ainda mais. “A pandemia veio derramar mais petróleo sobre um fogo que já existia”, explicou.A entidade citou dados do Programa Alimentar Mundial, que estima que no ano passado 821 milhões de pessoas sentiam insegurança alimentar e 149 milhões sofriam “fome a um nível de crise ou superior”.Os dez locais do mundo onde a pandemia mais agravou as situações de fome já existentes são, de acordo com a Oxfam,Os efeitos da pandemia na crise de insegurança alimentar também se fazem sentir fortemente em países de rendimentos baixos a médios, como o Brasil, a Índia ou a África do Sul, onde “as pessoas que estavam a conseguir fazer uma boa gestão [dos seus rendimentos] foram empurradas pela força da pandemia”.O Brasil e a Índia são, aliás, os segundo e terceiro países mais atingidos pela Covid-19, apenas superados pelos Estados Unidos. No Brasil o número total de casos de infeção ultrapassa os 1,7 milhões, enquanto na Índia são mais de 767 mil.

EUA não escapam à crise de fome

Mas não só os países mais empobrecidos enfrentam a fome.Só na passada semana, 1,3 milhões de pessoas solicitaram o subsídio de desemprego.A organização sem fins lucrativos Feeding America já alertou que 17 milhões de pessoas nos EUA podem estar a viver em situação de insegurança alimentar até ao final deste ano como resultado da pandemia. Se esse número se vier a confirmar,– o equivalente a um em cada seis habitantes.“Isto significa um aumento de 46 por cento em relação aos 37 milhões de pessoas que experienciavam insegurança alimentar antes da crise de Covid-19”, frisou Emily Engelhard, uma das diretoras da Feeding America.A pandemia expôs ainda vulnerabilidades nas cadeias alimentares norte-americanas, com muitas empresas a serem alvo de surtos e, consequentemente, a sofrerem quebras na produção., de modo a evitar este tipo de problemas, considerou à CNN o professor de economia Miguel Gómez.O especialista não ficou surpreendido com as previsões da Ofxam sobre a crise de fome a nível global. “É claro que o nosso sistema de distribuição de comida tem enormes desigualdades”, considerou, acrescentando que as soluções podem passar pela adoção de políticas globais como o investimento em programas de assistência alimentar.