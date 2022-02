Hong Kong autoriza equipas da China a prestar apoio médico de emergência

As autoridades de Hong Kong disseram ter adotado "um quadro jurídico" para que o governo chinês "preste o apoio de emergência necessário (...) de forma mais eficiente e rápida", de acordo com um comunicado.O documento prevê que todas as pessoas envolvidas no combate à pandemia, incluindo na construção de hospitais e instalações de isolamento de doentes, estejam isentas dos requerimentos habituais para trabalhar em Hong Kong.Atualmente, os médicos da China não podem praticar em Hong Kong sem realizar exames locais e obter um reconhecimento.A região vizinha de Macau já tinha enviado, esta semana, uma equipa de especialistas para Hong Kong.Com cerca de sete milhões de habitantes, a cidade enfrenta uma quinta vaga de infeções pelo coronavírus, a pior desde o início da pandemia, com milhares de casos todos os dias.Os hospitais estão sobrecarregados e as autoridades decidiram que todos os pacientes, mesmo assintomáticos, devem estar isolados, em locais designados para o efeito.Equipas chinesas estão a construir dois novos centros de isolamento temporário que poderão acomodar 9.500 pessoas infetadas, e o governo também requisitou 20 mil quartos de hotel.





Carrie Lam preocupada







Na terça-feira, a chefe do governo de Hong Kong, Carrie Lam, anunciou a realização, em março, de três testes à covid-19 para toda a população da região, que conta 835 mortos e 32.538 casos da doença desde o início da pandemia.", disse Lam.

A governante confirmou também que Hong Kong se vai manter fiel a uma política de isolamento de pessoas com resultados positivos em testes à covid-19.