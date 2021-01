"Israel é um Estado racista". Palestina sem apoio israelita para obter vacinas contra a Covid-19

“Penso queQue não acredita que ela seja um ser humano que merece viver, que merece ser protegida desta pandemia global”, lamentou Rashida Tlaib em entrevista ao programa Democracy Now!.Para a congressista democrata,Tlaib referia-se ao facto de a Palestina estar neste momento privada de vacinas contra a Covid-19 apesar de o vizinho Israel ter já iniciado uma grande campanha de vacinação. A campanha israelita inclui os colonatos judaicos na Cisjordânia, mas os quase cinco milhões de palestinianos que vivem nesse território e na Faixa de Gaza não irão receber a vacina.“Eles têm o poder para distribuir a vacina ao povo palestiniano, os seus próprios vizinhos, a metros do local onde vivem”, defendeu Rashida Tlaib,“Isto apenas reitera o que o povo palestiniano e grupos de defesa dos Direitos Humanos nos têm dito: que Israel é um Estado de apartheid”, sublinhou.“Pode criar-se um colonato em qualquer lugar, mas do outro lado dessa parede está uma comunidade rural, uma vila, onde a minha avó vive. E muitos dos nossos, vários membros da minha família e outros que conheço estão a tentar, novamente, viver uma boa vida, uma vida livre, livre”, condenou Tlaib.

Médicos palestinianos impedidos de trabalhar com colegas israelitas

Segundo o, Israel tem fornecido à Palestina desde o início da pandemia algum material médico, incluindo ventiladores. A vacina, porém, não foi partilhada. A Palestina continua, assim, dependente da Autoridade Palestiniana – que gere partes da Cisjordânia sob acordos de paz assinados nos anos 1990 – para obter vacinas contra o SARS-CoV-2.Em maio do ano passado, depois de o Supremo Tribunal de Justiça de Israel ordenar ao Governo de Benjamin Netanyahu que fornecesse à população pormenores sobre a sua atuação para travar a pandemia,, dizendo estar a fazer “muito mais do que o exigido pela lei”.Na altura, o executivo israelita referiu também que, desde 1995, quando foi assinado o Acordo Provisório sobre a Cisjordânia e a Faixa de Gaza (conhecido por Oslo II),O acordo menciona que “Israel e Palestina devem trocar informações sobre pandemias e doenças contagiosas, cooperar na luta contra as mesmas e desenvolver sistemas que permitam transferir ficheiros médicos entre as duas partes”. Algo que, segundo Israel, tem estado a acontecer desde a chegada do SARS-CoV-2.No entanto, três médicos israelitas avançaram à revista científicaque. Além disso, os pacientes palestinianos têm alegadamente sido impedidos pela Autoridade Palestiniana de entrarem em Israel para receberem tratamentos médicos.

Vacinas só chegam à Palestina em março

Sendo tecnicamente a Autoridade Palestiniana a responsável pelos cuidados de saúde na Cisjordânia e na Faixa de Gaza,, uma vez que o aumento de casos de infeção e as dificuldades em conseguir fazer chegar vacinas à região estão a aumentar o risco de colapso dos hospitais, onde há cada vez mais pacientes internados com Covid-19.A ministra palestiniana da Saúde já disse esperar que– três meses depois de Israel ter dado início à campanha de vacinação.“Assinámos um acordo com a AstraZeneca para obtermos dois milhões de doses”, assegurou recentemente àa ministra May al-Kaila. Cada dose custará à Autoridade Palestiniana cerca de quatro euros, pelo que serão investidos 8,2 milhões de euros no total.Tendo em conta que cada pessoa precisa de receber duas doses da vacina de modo a conseguir ficar imunizada contra o vírus,Até ao momento, mais de 173 mil palestinianos testaram positivo à Covid-19 e mais de 1900 morreram devido à doença na Cisjordânia e na Faixa de Gaza desde o início da pandemia.