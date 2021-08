Japão suspende utilização de 1,63 milhões de doses da Moderna

O grupo farmacêutico japonês Takeda, importador e distribuidor no país da vacina da Moderna, declarou ter recebido "informações de vários centros de vacinação, de acordo com os quais corpos estranhos foram descobertos em embalagens de vacina selados e de lotes específicos", de acordo com um comunicado.



"Depois de consultas com o Ministério da Saúde (japonês), decidimos suspender a utilização da vacina" daqueles lotes, a partir de hoje, acrescentou o grupo, que pediu um "inquérito urgente" à Moderna.



Sem avançar a natureza das impurezas detetadas, a farmacêutica Takeda indicou desconhecer, até ao momento, qualquer informação sobre eventuais riscos para a saúde relacionados com as doses em causa.



Por seu lado, o Ministério da Saúde japonês declarou que ia cooperar com a Takeda para distribuir doses alternativas para evitar uma interrupção do programa de vacinação, que acelerou nos últimos meses.



Cerca de 43% da população japonesa está totalmente vacinada, mas isso não impediu o país de se debater, presentemente, com novos máximos de casos, devido à variante delta, mais resistente e contagiosa.



Na quarta-feira, o governo japonês alargou o estado de emergência de 13 para 21 prefeituras, mas 33 das 47 das prefeituras nipónicas são alvo de medidas restritivas para tentar contar a propagação da covid-19.