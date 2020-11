Jerónimo quer saber para que "serve" estado de emergência no combate à pandemia

Foto: Manuel de Almeida - Lusa

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, defendeu esta tarde que os problemas causados pela covid-19 não se resolvem com "limitação de direitos" ou "criação de climas de medo" e questionou para que serve o estado de emergência.