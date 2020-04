Jornal centenário O Setubalense lança campanha com sobrevivência em causa

"O que pretendemos é obter um fundo mínimo de 15 mil euros por mês para assegurarmos, pelo menos, os próximos dois meses de publicação do jornal O Setubalense", disse hoje à agência Lusa o diretor, Francisco Alves Rito.

"Embora esse apoio de 15 mil euros por mês que estamos a pedir à comunidade, no âmbito desta campanha de `crowdfunding` [financiamento coletivo], esteja longe do total de custos da publicação -- cerca de 40 mil euros por mês -, acreditamos que, com essa ajuda, conseguiremos manter a edição diária em papel e nas plataformas digitais", acrescentou Francisco Alves Rito, lembrando que o jornal tem cinco edições semanais, nos dias úteis, e acompanha a realidade dos 13 concelhos do distrito de Setúbal.

Fundado em 01 de julho de 1855, o jornal regional O Setubalense enfrenta aquele que poderá ser um momento decisivo da sua história, porque, como adverte o diretor, "se não houver um envolvimento e apoio da comunidade, a empresa não vai conseguir suportar este encargo durante muito mais tempo".

"Apesar das dificuldades, estamos muito empenhados em manter o jornal, com recurso ao apoio da banca e do Governo, uma vez que esperamos a concretização de algumas medidas de apoio à imprensa regional, prometidas pela própria ministra da Cultura, Graça Fonseca. Mas também precisamos do apoio da comunidade", sublinhou o diretor do jornal.

Francisco Alves Rito referiu ainda que, no distrito de Setúbal, "os poucos jornais locais da região que ainda sobreviviam à crise do setor já suspenderam a publicação, devido aos efeitos da pandemia covid-19 que se traduziram numa redução drástica da publicidade nos jornais locais e também na imprensa regional".

A campanha de `crowdfunding` do jornal O Setubalense, lançada este fim de semana através da plataforma PPL Portugal Crowdfunding (ppl.pt/causa/osetubalense), já está ativa e permite a doação, por particulares ou pessoa coletiva, de qualquer valor até um limite máximo de cinco mil euros.

