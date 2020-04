Leiria assinala 25 de Abril com programa digital

Tendo em conta o atual contexto de pandemia covid-19 e as recomendações de isolamento social emanadas das autoridades de saúde, o Município de Leiria vai assinalar a efeméride com um conjunto de iniciativas transmitidas nas plataformas digitais da Câmara.

O programa contempla cultura, com música, cinema, teatro, ilustração, animação, canto, poesia, criação artística, performance, mas também debate e intervenção política.

No dia 24, à noite, realiza-se o espetáculo Abril é ..., de Manuel Freire, seguindo-se a Criação Artística: Através de uma cronologia não-linear, "Ecos de Abril", um filme que revisita o conceito de liberdade na sua forma de expressão mais pura, aproximada daquilo que foi, e continua a ser, a arte urbana pré/pós-revolução de Abril.

Antes, haverá a intervenção da coreógrafa e bailarina Clara Leão, sob o tema "Onde está a liberdade?".

No dia 25, o programa começa com Ilustrações do 25 de Abril explicado aos mais pequenos: LINK, Hora do Conto e o filme de animação "Censura", em versão portuguesa.

A seguir, há a exibição do filme de animação legendado "A Fuga para a Liberdade".

O presidente da Câmara de Leiria, Gonçalo Lopes, intervém pelas 14:30, seguindo-se meia hora depois o cantar de `Grândola Vila Morena` às varandas e janelas de todos os cidadãos que queiram participar, um apelo lançado pela Associação 25 de Abril.

Às 15:15, haverá lugar a poemas, texto e música dos atores de O Gato, seguindo-se a atuação do Instituto Jovens Músicos e um poema em homenagem ao falecido escritor Luís Sepúlveda.

O Nariz - Teatro de Grupo exibe o `Relato do 25 de Abril` e Surma participa com uma versão de uma música de José Mário Branco (Ronda Do Soldadinho), acompanhada de uma ilustração animada.

Os Índios da Meia Praia - Tributo a Zeca Afonso e Amigos da Luta atuam pelas 17:00, passando depois um filme-documentário, realizado por Nelson Guerreiro e Pedro Fidalgo, que retrata a vida e obra do músico José Mário Branco.

Pelas 21:30, tem lugar a conversa, sem moderação, "À volta da liberdade", com os diretores do Jornal de Leiria e do Região de Leiria.