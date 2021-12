Linha SNS24 vai ser reforçada com mais recursos e soluções de encaminhamento

As autoridades de saúde reconhecem uma elevada pressão na linha. Um comunicado dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde revela que, em colaboração com a DGS e o operador Altice Portugal, vão ser adoptadas novas medidas, como a abertura de novos call centers e reforço dos recursos humanos disponíveis.



Em Coimbra, o call center, que abriu na passada semana, vai ver reforçado o número operadores de 100 até ao final desta semana para 250 até ao final de janeiro.



Beja também vai ter um call center “até à primeira semana de janeiro, lê-se no comunicado enviado pelo Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).



Vai ainda ser dada formação e contratados novos profissionais. Atualmente a Linha SNS24 conta com cinco mil profissionais “maioritariamente enfermeiros, mas também psicólogos, farmacêuticos, médicos-dentistas, administrativos, intérpretes de Língua Gestual Portuguesa e estudantes de medicina do sexto ano”



“Até ao final da segunda semana de janeiro serão mais cerca de 750 (subida de cerca de 15 por cento)”



Para otimizar o atendimento da linha, vai haver uma “diversificação das categorias dos profissionais e das respetivas tarefas”



A autoridade de Saúde revela ainda que vai proceder à revisão de alguns algoritmos para elevar a sua eficiência.



“Adoção melhorada e alargada de soluções de atendimento automatizado, nomeadamente as entradas na linha a integração de novas modalidades de encaminhamento para as seguintes pessoas: utentes que são considerados contactos de alto risco com um doente com Covid-19, como os coabitantes e considerados contactos de baixo risco".



E também aos “utentes que não são considerados contactos de risco e aos com teste PCR, TRAG ou autoteste positivo e ainda a que tenha teste serológico positivo”.



“Contamos ter nos próximos dias uma elevação da pressão sobre a linha, pelo que continuaremos a adotar todas as medidas que se venham a revelar necessárias para salvaguardar a qualidade do serviço”, remata o comunicado.