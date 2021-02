Macau regista novo caso importado de português em quarentena

Este é o 48.º caso confirmado desde o início da pandemia no território que até agora não registou qualquer morte, nem qualquer infeção em profissionais de saúde.

"O doente encontra-se numa condição estável, sem quaisquer sintomas clínicos, é classificado como infeção assintomática", lê-se no comunicado das autoridades de Macau.

O último caso detetado no território tinha sido no dia 22 de janeiro, igualmente importado e que foi o primeiro em cerca de sete meses no território. A paciente, uma mulher residente de Macau e que tinha chegado ao território na véspera, num voo oriundo de Tóquio, estava igualmente assintomática.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.285.334 mortos resultantes de mais de 104,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.