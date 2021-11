Madeira com taxa de vacinação superior a 98% nos residentes com mais 50 anos

No boletim da vacinação distribuído pelo gabinete do Secretário Regional da Saúde e Proteção Civil do arquipélago é referido que, "até ao dia 14 de novembro, foram administradas na Região Autónoma da Madeira, 407.207 vacinas contra a covid-19, desde dia 31 de dezembro de 2020".

A informação realça que, dessas 407.207 vacinas, 209.892 são primeiras doses e 207.226 a segunda inoculação.

O total de doses de reforço (terceira dose) atinge as 15.821 vacinas, complementa.

O governo madeirense salienta que "a taxa de cobertura da população residente com mais de 50 anos é superior na 98%", sendo na ordem dos 80% na faixa etária entre os 12 e 17 anos.

De acordo com os dados provisórios da plataforma nacional de registo e gestão de vacinas, em 14 de novembro, "84% da população residente [na Madeira] tem já a vacinação completa e 85% a vacinação iniciada".

O boletim sobre a situação epidemiológica na região divulgado pela Direção Regional da Saúde indica que foram sinalizados mais 67 casos de covid-19 nas últimas 24 horas no arquipélago, registando-se 436 situações ativas e 37 doentes hospitalizados, sete dos quais em cuidados intensivos.

A covid-19 provocou pelo menos 5.113.287 mortes em todo o mundo, entre mais de 254,29 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.283 pessoas e foram contabilizados 1.112.682 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.