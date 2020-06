Mais de 10 mil madeirenses receberam 2 milhões de euros em `vouchers` de viagens

"Estima-se que, desde 13 de março a 30 de abril, cerca de 10.300 madeirenses tenham sido impelidos a aceitar estes `vouchers` de reembolso de viagens emitidos pelas companhias aéreas, para voos entre a Madeira e Portugal continental e vice-versa, num volume financeiro superior a dois milhões de euros", pode ler-se numa informação divulgada pela Vice-presidência.

A nota refere que as viagens que sejam realizadas com estes `vouchers` emitidos pelas companhias aéreas depois dos sucessivos cancelamentos das ligações, devido às medidas impostas pela pandemia, "serão elegíveis para efeitos de reembolso no âmbito do Subsídio Social de Mobilidade".

Segundo o executivo, depois da realização das viagens em causa os passageiros devem apresentar além da documentação anteriormente exigida para o reembolso, "o vale de viagem ou `voucher` que foi agora considerado como elegível como forma de pagamento das viagens".

"A medida, que resulta de uma série de contactos formais entre a Vice-Presidência do Governo Regional e o Ministério das Infraestruturas e Habitação, deverá ser comunicada, formalmente, através da Inspeção-Geral de Finanças aos CTT, que irá operacionalizar este procedimento", sublinha o executivo madeirense.

A Vice-Presidência alertou anteriormente que a recusa em aceitar os vales de viagens de compensação entregues pelas companhias aéreas "prejudicava, ainda mais, todos os madeirenses que ficaram impedidos de viajar, sem direito ao esperado e justo reembolso do dinheiro investido".

Os `vouchers` atribuídos pelas companhias aéreas devido ao cancelamento dos voos tem uma validade que varia entre os 12 e 24 meses, e foi a forma encontrada para evitar o reembolso em dinheiro dos valores pagos.

Devido à pandemia da covid-19 foram canceladas as ligações programadas com partida ou chegada nos aeroportos da Madeira e Porto Santo, efetuando a TAP durante apenas dois voos semanais de ligação com Lisboa durante várias semanas.

