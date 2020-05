Manobra de diversão. Bolsonaro acusado de usar Covid-19 para desflorestar Amazónia

Várias organizações ambientalistas temem que a apropriação de terras em florestas protegidas e reservas indígenas seja em breve legalizada através de um decreto presidencial que está a aguardar a aprovação no Congresso brasileiro, depois de outras medidas nesse sentido terem já sido estabelecidas pela Fundação Nacional do Índio, órgão que pertence ao Estado.O decreto, lançado em dezembro passado pelo presidente brasileiro, Jair Bolsonaro,“A medida permite que áreas públicas que foram ilegalmente desflorestadas com o objetivo de apropriação de terras sejam tornadas privadas”, explicou aoo grupo ambientalista Imazon. Até procuradores federais concordaram que o decreto irá facilitar ainda mais a apropriação de terrenos.O decreto de Bolsonaro tem até 19 de maio para ser aprovado pelo Congresso brasileiro. Legisladores do lobby agrário têm, porém, estado a, que vê o número de infetados a galopar diariamente.Esses legisladores propuseram ainda alterações que tornarão ainda mais fácil e barato legalizar terras ocupadas em áreas protegidas, mesmo para proprietários que já tenham recebido terras e as tenham depois vendido.

Mais medidas aprovadas durante a crise pandémica

Para piorar a situação,. A comissão de trabalhadores da Funai criticou essa decisão, considerando que a mesma faz da Fundação “um notário estatal para ocupantes ilegais de terras em áreas indígenas”.O Conselho Nacional de Direitos Humanos, entidade federal independente do Brasil, pediu que a regra seja revogada, frisando que 237 reservas indígenas ainda não completaram o processo de demarcação - que pode levar décadas e que requer aprovação presidencial, sendo que Bolsonaro já prometeu não demarcar “nem mais um centímetro” de terrenos indígenas.O mesmo Conselho lembrou que

Na Amazónia a apropriação de terras é uma prática comum, tendo como finalidade a desflorestação para que nos espaços anteriormente ocupados por árvores seja colocado gado ou plantações.

“Os povos indígenas estão sozinhos e nós temos de lutar contra o vírus”, que já matou centenas de pessoas na Amazónia, “os mineiros e os madeireiros. Não sabemos qual das coisas é a pior”, lamentou aoAlessandra Munduruku, líder indígena do Estado de Pará.Quarenta e nove procuradores federais de todo o Brasil exigem que a regra da Funai seja anulada devido à sua “inconstitucionalidade e ilegalidade”, alegando que encoraja os ocupantes ilegais de terras e faz com que estes esperem mais medidas a seu favor no futuro.“A Amazónia funciona como um mercado de ações. O que é dito por quem está no poder realmente influencia o comportamento das pessoas”, disse aoDaniel Azevedo, um dos procuradores contra a regra da Funai., lamentou.Já a associação ambientalista Kanindé acredita que “os invasores pensam que podem entrar nas reservas indígenas devido à agenda do Governo”, utilizando “a Covid-19 como desculpa e como disfarce”.

“Boa lei para 99 por cento das famílias”, defende o Governo

Por outro lado, quem defende a existência de facilidades para os ocupantes de terras protegidas argumenta que estas ajudarão a regularizar a situação atualmente caótica a nível de quem detém terrenos, permitindo ainda aos agricultores aceder a créditos e melhorar a produtividade, fazendo com que estes não precisem de alargar a área ocupada em zonas protegidas.O senador brasileiro Irajá Abreu, que está a guiar o decreto de Bolsonaro no Congresso, já afirmou queA desflorestação no Brasil começou a aumentar fortemente em 2013, mas atingiu o seu pico em 2019, já durante a presidência de Bolsonaro. O chefe de Estado tem sido criticado pelos seus comentários considerados ofensivos sobre os povos indígenas e por facilitar ataques ambientais na Amazónia, defendendo mineiros e agricultores que lá ocupam terras.Recentemente, Bolsonaro afirmou que a maior reserva indígena do país, Yanomami, era demasiado grande e atacou agências ambientalistas por multarem pessoas por crimes contra o ambiente.Em meados de abril,. O vice-presidente brasileiro, Hamilton Mourão, que chefia o Conselho Nacional da Amazónia, acusou os madeireiros ilegais de se aproveitarem da crise pandémica com que o Governo está a lidar para aumentarem as suas atividades.