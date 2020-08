Marcações de viagens de britânicos para o Algarve aumentaram mais de 700%

Desde que Portugal passou a fazer parte do chamado corredor seguro do Reino Unido, há uma semana, as marcações de viagens dispararam. Os hotéis e o alojamento local começaram logo a notar mais procura e há companhias aéreas já a querer aumentar os voos com destino a Faro. São informações avançadas esta manhã pelo Jornal de Notícias.