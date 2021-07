Medidas gerais de confinamento "já não se justificam", defendem médicos, farmacêuticos e enfermeiros em carta aberta

Médicos e farmacêuticos manifestaram-se numa carta aberta, hoje divulgada, contra a tomada de "medidas extraordinárias de confinamento" para combater a pandemia, alertando que produzem efeitos mais gravosos para a sociedade do que a Covid-19.







Na carta, divulgada por alguns órgãos de comunicação, os 20 signatários fazem um retrato da atual situação no país afirmando que nos últimos 14 dias (até 8 de julho), a taxa de mortalidade da Covid-19 foi de 0,03 por 100 mil habitantes, contra uma taxa de mortalidade por outras doenças e causas de morte de 2,7 por 100.000.

“A média de doentes internados por Covid-19 foi de 528,7, num total de cerca 21 mil camas do SNS, em que 17.700 foram dedicadas à Covid-19”, sublinham os 20 signatários, entre os quais estão a bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, Ana Paula Martins, o patologista Germano de Sousa e o médico de saúde pública Jorge Torgal.Observam ainda que a incidência de testes positivos foi de 254,8/100.000, "mas a verdadeira incidência da Covid-19 é desconhecida", e que a "incidência" de infeção entre os que completaram o plano de vacinação é de 0,01%.Perante este quadro, os subscritores afirmam que "não é razoável que se combata a atual situação - já não pandémica, mas endémica — recorrendo a medidas ‘sanitárias’, cuja eficácia tem sido colocada em causa por vários investigadores de grande prestígio".Consideram ainda que estas medidas produzem "efeitos mais gravosos para a sociedade e o bem comum do que a própria doença" e que algumas delas "podem ter contribuído para o incremento da circulação do vírus"."O risco de morrer por uma doença que não a Covid-19 está, esse sim, a aumentar em Portugal", dizem.Nesse sentido, apelam às autoridades de saúde e ao Governo para que, antes de tomarem decisões com "enorme potencial deletério", ponderem as opiniões cientificamente fundamentadas dos cientistas e profissionais de saúde que, não negando a importância da Covid-19, cuja resposta deve ser "prioritária", propõem estratégias para a sua abordagem diferentes das que têm sido seguidas.Para os signatários, é possível delinear uma estratégia evitando a utilização das "erradas medidas de confinamento geral".Apontam como medidas a "aceleração da vacinação", simplificando o processo, "excessivamente consumidor de recursos humanos, que fazem falta nos centros de saúde para o normal atendimento dos doentes" e que se envolvam os agentes da sociedade civil no processo, como, por exemplo, as farmácias, para "aumentar rapidamente a cobertura vacinal".Defendem também o aperfeiçoamento da vigilância epidemiológica, a qual consideram que "tem sido um insucesso em Portugal", a cessação de "medidas avulsas de fim de semana" e outras do mesmo tipo, "que já demonstraram não ter impacto no número de novos casos"."Estamos numa fase endémica e apenas o desconhecimento sobre o que se passa realmente no terreno pode levar a adiar novamente a necessidade de instalar um sistema de monitorização em tempo real, informatizado e centralizado, das camas hospitalares, fator que, durante o último ano, levou a que se procedesse a um encerramento da prestação de cuidados de saúde a doentes ‘não Covid-19'", criticam.No seu entender, esta situação está a ter e terá no futuro, "consequências desastrosas em termos de morbilidade e mortalidade".

Este é um "aspeto determinante" a ter em conta na "matriz de risco", porque, afirmam, "o risco de morrer por uma doença que não a Covid-19 está, esse sim, a aumentar em Portugal".







(Com Lusa)