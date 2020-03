Ministro da Educação assegura que avaliações do segundo período estão garantidas

Em entrevista à Antena 1, Tiago Brandão Rodrigues afirma que as avaliações do segundo período estão garantidas. Quanto ao regresso às aulas, o ministro da Educação remete para 9 de abril as possíveis alterações ao calendário, após as férias da Páscoa.