Mulheres ganharam menos 5,5 mil milhões de euros do que os homens nas mesmas funções em 2020

É um valor astronómico que prova as diferenças salariais, entre géneros. Só no ano passado, as mulheres portuguesas levaram para casa, menos 5,5 mil milhões de euros do que os homens, no desempenho das mesmas funções. É o que revela o Ministério do Trabalho, com base em dados fornecidos por empresas privadas.