"Não o vou fazer". Trump rejeita recomendações sobre uso de máscara

Na sexta-feira, depois de anunciar as novas diretrizes federais que recomendam o uso de uma proteção facial em público, Donald Trump anunciou de seguida que ele próprio não as iria usar.“O CDC [Centro de Controlo e Prevenção de Doenças] está a aconselhar uso de coberturas faciais como uma medida voluntária adicional de saúde pública”, disse Trump., comunicou o presidente norte-americano., sublinhou Trump.O Centro para Controlo e Prevenção de Doenças recomendou a toda a população norte-americana a proteção facial em locais públicos, com máscaras artesanais, lenços ou trapos, de de forma reservar as máscaras médicas aos profissionais de saúde devido à escassez deste material.

As novas diretrizes foram anunciadas no dia em que os EUA atingiram um recorde diário com mais de mil mortos e 25.200 infetados. O número de infetados nos EUA praticamente triplicou na última semana e é já o país com maior número de infetados pela Covid-19 em todo o mundo. Até ao momento existem mais de 278 mil infetados no continente americano e 7.159 mortos.

, continuou a argumentar Trump, afirmando de seguida que ele próprio não se sentiria confortável a usar uma máscara na Casa Branca:“Eu simplesmente não quero fazê-lo. Sentando na Sala Oval atrás da linda mesa Resolute, a usar uma máscara enquanto cumprimento presidentes, primeiros-ministros, ditadores, reis, rainhas…não sei, de alguma forma não me vejo a fazê-lo. Talvez mude de ideias, mas isto irá passar, com sorte passará rapidamente”.

Mudança de orientações

O vírus SARS-CoV2, que provoca a doença Covid-19, é transportado através de gotículas no ar provenientes de espirros ou de tosse. No entanto, o uso de máscaras por parte de todos ainda não é um ponto consensual.Até agora, as autoridades de saúde dos EUA recomendavam o uso de máscara apenas aos infetados com Covid-19 ou cuidadores de pacientes. No entanto,, ou seja, pessoas infetadas com o novo coronavírus mas que não apresentam sintomas.Jerome Adam, que lidera a organização de saúde pública dos EUA e acompanhou Trump no discurso de sexta-feira, anunciou que uma “porção significativa” de pessoas infetadas não apresenta sintomas e têm a mesma capacidade de transmissão.. Estão incluídos locais como supermercados e farmácias”, explicou Jerome Adam.O diretor do Instituto de Doenças Infeciosas e conselheiro de saúde da Casa Branca, Anthony Fauci, reconheceu igualmente que

EUA acusados de “pirataria moderna”

Os EUA estão a ser acusados de “pirataria moderna” por alegadamente terem desviado 200 mil máscaras que tinham como destino a Alemanha.Em comunicado, o governo alemão disse as máscaras fabricadas nos EUA foram “confiscadas” em Banguecoque, na Tailândia.





"Neste momento, partimos do princípio de que isto está relacionado com a proibição de exportar máscaras imposta pelo Governo dos Estados Unidos", acrescentaram as autoridades de Berlim.

As autoridades de Berlim não precisaram a origem específica das máscaras, mas, segundo avançaram vários jornais alemães, elas terão sido produzidas na China pela empresa norte-americana 3M. Esta mesma empresa foi proibida de exportar os seus produtos médicos para outros países sob uma lei da era da Guerra da Coreia, invocada por Trump.

“Precisamos desses produtos imediatamente para uso doméstico. Temos que os ter”, disse Trump.





O responsável pela pasta do Interior do governo regional de Berlim, Andreas Geisel, denunciou a situação como “um ato de pirataria moderna”."Não agimos assim com parceiros transatlânticos", acrescentou o representante. “Mesmo em tempos de uma crise global, métodos dignos do velho oeste selvagem não podem prevalecer”, concluiu Geisel.A acusação da Alemanha é apenas mais uma entre as várias que têm sido relatadas nas últimas semanas, nomeadamente no seio da União Europeia, com vários Estados-membros a queixarem-se da compra de máscaras e de desvio por parte dos EUA.

Em França, por exemplo, vários presidentes regionais acusado intermediários norte-americanos de “licitarem” e reterem máscaras encomendadas e compradas à China.





Os Estados Unidos rejeitaram tal acusação na quinta-feira, afirmando que nunca tinham comprado máscaras à China que estavam destinadas para França.

A corrida às máscaras de proteção tem sido global e várias situações têm sido relatadas nas últimas semanas, incluindo na União Europeia, onde vários Estados-membros proibiram a exportação de equipamentos médicos ou optaram por requisições.