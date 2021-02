Odivelas inicia vacinação na segunda-feira no pavilhão multiusos

Em declarações à Lusa, Hugo Martins (PS) afirmou que "estão criadas todas as condições" para que os idosos com mais de 80 anos e as pessoas com 50 anos ou mais que sofram patologias consideradas de risco comecem a ser vacinadas a partir de segunda-feira.

"Escolhemos esta infraestrutura para servir de centro municipal de vacinação pela sua centralidade, espaço envolvente ao nível de transportes públicos, por estar equidistante de todos os pontos do concelho e por ter um parque de estacionamento com capacidade para mais de 400 viaturas", justificou o autarca.

Hugo Martins explicou que o processo de vacinação está a ser coordenado pelo Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) de Loures/Odivelas e que o município está envolvido nas questões logísticas.

"Vamos operacionalizar uma rede para que ninguém fique impossibilitado do acesso à vacinação", assegurou o autarca.

Hugo Martins estima que, quando arrancar o processo, seja possível vacinar até 1000 pessoas por dia, mas ressalva que "o sucesso desta operação dependerá da existência ou não de vacinas".

"Manifestamos a nossa preocupação, face às notícias que têm vindo a público, da capacidade de ter vacinas para que este processo decorra sem sobressaltos e de forma ininterrupta", apontou.

O autarca de Odivelas destacou ainda a importância de "atacar o vírus na Área Metropolitana de Lisboa", sublinhando que é nesta região que se verifica uma "maior densidade populacional e um maior número de movimentos pendulares".

"Este processo, se for bem intervencionado, bem atacado poderá ter um grande impacto e um grande sucesso", atestou.

Esta é uma nova etapa da fase 1 do plano nacional de vacinação contra o novo coronavírus, que se iniciou em 27 de dezembro, e que foi recentemente atualizado, passando a incluir a vacinação simultânea das pessoas com 80 ou mais anos de idade.

A campanha de vacinação contra a covid-19 foi planeada de acordo com a disponibilidade das vacinas contratadas para Portugal, que estão a ser administradas faseadamente a grupos prioritários, até que toda a população elegível esteja vacinada.

A fase 1 abrange também os profissionais de saúde diretamente envolvidos na prestação de cuidados a doentes, funcionários e utentes de lares de idosos e da rede nacional de cuidados continuados integrados, assim como elementos das forças armadas, das forças de segurança, de serviços críticos e titulares de órgãos de soberania e altas entidades públicas.

O objetivo é vacinar 80% das pessoas com mais de 80 anos até março.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.253.813 mortos resultantes de mais de 103,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 13.257 pessoas dos 740.944 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.