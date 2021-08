Operação Convívio Seguro da ASAE resulta em oito processos

A Operação Convívio Seguro, lê-se em comunicado da ASAE, "teve como principal objetivo fiscalizar o cumprimento das regras aplicáveis no atual contexto da pandemia da doença Covid-19, pretendendo ser um impulsionador para que as regras estabelecidas no plano de desconfinamento sejam cumpridas". As ações da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica tiveram lugar no Bairro Alto e contaram "com a colaboração da Polícia Municipal de Lisboa".





"Como principais resultados da ação destaca-se a fiscalização de 49 operadores económicos, tendo sido instaurados oito processos de contraordenação, relacionados com incumprimento das regras estabelecidas em contexto de pandemia, por falta de observância das regras de ocupação, de lotação, de permanência e distanciamento físico", indica o mesmo comunicado.



"Foi ainda verificado o cumprimento de certificado digital COVID ou teste negativo a 133 clientes, não tendo sido detetadas irregularidades".



A ASAE continuará a desenvolver ações de fiscalização, no âmbito das suas competências, em todo o território nacional, em prol de uma sã e leal concorrência entre operadores económicos, na salvaguarda da segurança alimentar bem como para garantia do cumprimento das regras de saúde pública determinadas pela situação pandémica", remata a nota. , indica o mesmo comunicado.A ASAE continuará a desenvolver ações de fiscalização, no âmbito das suas competências, em todo o território nacional, em prol de uma sã e leal concorrência entre operadores económicos, na salvaguarda da segurança alimentar bem como para garantia do cumprimento das regras de saúde pública determinadas pela situação pandémica", remata a nota.