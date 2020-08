Pelo menos 843.149 mortes registadas no mundo desde início da pandemia

Mais de 25.055.620 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados desde o início da epidemia, dos quais 16.178.500 são hoje considerados curados.

Este número de casos diagnosticados reflete apenas uma parte do número real de contágios.

Alguns países testam apenas os casos graves, outros usam os testes como prioridade para a triagem e vários países pobres dispõem apenas capacidades de despistagem limitadas.

No sábado, 5.488 mortes e 269.020 novos casos foram registados no mundo.

Os países que registaram mais mortes nos balanços mais recentes são os Estados Unidos, com 1.014 óbitos, a Índia (948) e o Brasil (758).

Os Estados Unidos são o país mais atingido, tanto em número de mortes como de casos, com 182.785 óbitos num total de 5.961.884 casos registados, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins.

Pelo menos 2.140.614 de pessoas foram consideradas curadas.

Depois dos EUA, o país mais afetado pela pamdemia de covid-19 é o Brasil, com 120.262 mortes, num total de 3.846.153 casos, seguindo-se o México, com 63.819 mortes (591.712 casos), a Índia, com 63.498 mortes (3.542.733 casos), e o Reino Unido, com 41.498 mortos (332.752 casos).

Entre os país mais duramente atingidos, o Peru é aquele que regista o maior número de mortes em proporção da população, com 87 óbitos por 100.000 habitantes, seguindo-se a Bélgica (85), Espanha (62), Reino Unido (61), e Itálie (59).

A China (sem os territórios de Hong Kong e de Macau) declarou oficialmente um total de 85.153 casos (131 novos entre sábado e hoje), dos quais 4.634 mortes et 80.153 curados.

A América Latina e as Caraíbas totalizavam hoje de manhã 273.913 mortes em 7.223.526 casos, a Europe 215.150 mortes (3.921.781 casos), os Estados Unidos e o Canadá 191.935 óbitos (6.089.553 casos), a Ásia 96.020 mortes (5.071.366 casos), o Médio Oriente 36.062 mortes (1.481.355 casos), África 29.417 mortes (1.239.106 casos), e a Oceania 652 mortes (28.938 casos).