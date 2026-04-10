Irão nega ter feito ataques na região durante cessar-fogo

O Paquistão tem agendado para esta sexta-feira a receção de delegações iranianas e norte-americanas para negociações, o terceiro dia do cessar-fogo, embora a participação iraniana permaneça incerta após os ataques israelitas que mataram mais de 300 pessoas no Líbano na quarta-feira.



Estes ataques israelitas são os mais mortíferos no Líbano, onde Israel luta contra o Hezbollah pró-Irão, desde o início da guerra no Médio Oriente, que começou a 28 de fevereiro com um ataque conjunto israelo-americano contra o Irão.



"A realização de negociações com o objetivo de pôr fim à guerra depende do respeito dos Estados Unidos pelos seus compromissos de cessar-fogo em todas as frentes, particularmente no Líbano", disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, Esmail Baghai, conforme noticiado pela agência de notícias ISNA.



Na altura em que o cessar-fogo foi anunciado, o Paquistão, país mediador no conflito, afirmou que a trégua se aplicava "em todo o lado, incluindo o Líbano". Isto foi posteriormente negado tanto por Israel como pelos Estados Unidos.



Sob um forte esquema de segurança, Islamabad transformou-se numa cidade fantasma, onde as negociações serão realizadas num hotel de luxo.



O vice-presidente JD Vance vai liderar a delegação americana para as conversações sobre o Irão no sábado, ao lado do enviado especial Steve Witkoff e de Jared Kushner, genro de Donald Trump, anunciou a Casa Branca.

