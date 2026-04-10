Irão nega ter feito ataques na região durante cessar-fogo

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A Casa Branca alertou os funcionários do Governo norte-americano contra o uso indevido das suas posições para fazer apostas em mercados de futuros num e-mail enviado a 24 de março, informou o Wall Street Journal na quinta-feira, citando fontes.
O jornal disse que o anúncio foi feito um dia depois de o presidente norte-americano, Donald Trump, ter dito na Truth Social que iria ordenar aos militares que adiassem quaisquer ataques contra centrais elétricas e infraestruturas energéticas iranianas.
A Casa Branca já confirmou a autenticidade do alerta.
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O Governo chinês autorizou as refinarias estatais a utilizarem reservas comerciais de petróleo enquanto a guerra com o Irão se prolonga.
Refinarias como a Sinopec e a China National Petroleum poderão utilizar os stocks comerciais mantidos em fábricas de processamento ou em instalações de armazenamento, acrescentou o relatório.
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O Banco Asiático de Desenvolvimento prevê que as economias em desenvolvimento da Ásia e do Pacífico cresçam 5,1% em 2026, desacelerando face a 2025, devido à guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão.
O conflito no Médio Oriente "agravou as tensões geopolíticas globais" e as "perturbações" no setor energético, "aumentando a inflação e travando ainda mais o crescimento em toda a região", indicou o BAD no seu principal relatório anual de perspetivas, Asian Development Outlook (ADO).
A instituição multilateral, com sede em Manila, antecipa que a guerra no Médio Oriente "afete negativamente as perspetivas dos países em desenvolvimento da Ásia e do Pacífico", cujo crescimento deverá moderar-se para 5,1%, tanto em 2026 como em 2027, num cenário otimista de "estabilização precoce".
Neste contexto, o BAD prevê um crescimento do PIB de 4,6% na China em 2026; de 6,9% na Índia; e de 4,7% no conjunto dos países do Sudeste Asiático.
No entanto, num cenário hipotético em que as perturbações no Médio Oriente se prolonguem até ao terceiro trimestre de 2026, o crescimento regional poderá cair para 4,7%, em 2026, e 4,8%, em 2027.
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O Paquistão tem agendado para esta sexta-feira a receção de delegações iranianas e norte-americanas para negociações, o terceiro dia do cessar-fogo, embora a participação iraniana permaneça incerta após os ataques israelitas que mataram mais de 300 pessoas no Líbano na quarta-feira.
Estes ataques israelitas são os mais mortíferos no Líbano, onde Israel luta contra o Hezbollah pró-Irão, desde o início da guerra no Médio Oriente, que começou a 28 de fevereiro com um ataque conjunto israelo-americano contra o Irão.
"A realização de negociações com o objetivo de pôr fim à guerra depende do respeito dos Estados Unidos pelos seus compromissos de cessar-fogo em todas as frentes, particularmente no Líbano", disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, Esmail Baghai, conforme noticiado pela agência de notícias ISNA.
Na altura em que o cessar-fogo foi anunciado, o Paquistão, país mediador no conflito, afirmou que a trégua se aplicava "em todo o lado, incluindo o Líbano". Isto foi posteriormente negado tanto por Israel como pelos Estados Unidos.
Sob um forte esquema de segurança, Islamabad transformou-se numa cidade fantasma, onde as negociações serão realizadas num hotel de luxo.
O vice-presidente JD Vance vai liderar a delegação americana para as conversações sobre o Irão no sábado, ao lado do enviado especial Steve Witkoff e de Jared Kushner, genro de Donald Trump, anunciou a Casa Branca.
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Uma nova Flotilha Global Sumud, com pelo menos 70 barcos e mil pessoas, prevê partir no domingo de Barcelona, Espanha, rumo ao território palestiniano de Gaza, anunciou a organização.
Pretende ser "a maior missão marítima em defesa da Palestina" da história, com os organizadores a sublinharem que apesar de a atenção internacional se ter desviado de Gaza, Israel mantém o bloqueio ao território, assim como ataques, que se intensificaram também na Cisjordânia.
"À medida que a atenção mundial se deslocou para o conflito regional mais alargado, o regime israelita intensificou a sua agenda genocida, reforçando o cerco, restringindo a ajuda humanitária, expandindo os colonatos, acelerando a apropriação de terras, implementando uma lei de pena de morte de 'apartheid' que se aplica exclusivamente aos palestinianos e ocultando os seus crimes de guerra no meio do caos", defendeu a Flotilha Global Sumud, num comunicado divulgado na quarta-feira.
Para a organização, "cada barco, cada delegação, cada momento de ação cívica internacional pode ajudar a devolver a Palestina ao centro da atenção global".
A nova Flotilha Global Sumud deve sair no domingo de Barcelona com cerca de 70 barcos, mais 20 do que a anterior, a que partiu em outubro passado da mesma cidade e acabou intercetada pela marinha israelita, sem que nenhuma embarcação tenha conseguido aproximar-se de Gaza.
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Mais de 70 países juntaram-se hoje à Indonésia para condenar os ataques contra a Força Interina da ONU para o Líbano (UNIFIL), num contexto de escalada da guerra contra Beirute, apesar das conversações de paz com Israel.
Embaixadores de uma dezena de países expressaram "profunda preocupação com a escalada da tensão no Líbano desde 02 de março de 2026 e o impacto na segurança das forças de paz", na sequência da morte de três capacetes azuis indonésios e depois de militares de França, Gana, Nepal e Polónia terem ficado feridos.
As missões diplomáticas sublinharam que "as forças de paz nunca devem ser alvo de ataques" e alertaram que estes factos "podem constituir um crime de guerra", ao mesmo tempo que fizeram um "apelo à ONU para que continue a investigar todos os ataques".
Estas delegações também deram ênfase à "situação humanitária no Líbano, especialmente devido ao elevado número de vítimas civis, à destruição generalizada de infraestruturas e à deslocação em massa de mais de um milhão de pessoas".
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As autoridades japonesas vão colocar no mercado o equivalente a vinte dias de abastecimento das reservas estratégicas de petróleo bruto para fazer face às interrupções no abastecimento decorrentes da guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irão.
A libertação, confirmada esta sexta-feira pela primeira-ministra, Sanae Takaichi, com início no início de maio, visa garantir que o arquipélago mantenha um abastecimento estável, segundo explicou a chefe do Governo numa reunião do Conselho de Ministros, avançou a estação japonesa de televisão NHK.
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A Guarda Revolucionária do Irão afirmou que as forças armadas do país não lançaram qualquer ataque contra países da região desde que começou o cessar-fogo acordado com os Estados Unidos, na passada terça-feira.
Num comunicado divulgado pela agência iraniana Fars, o corpo militar de elite da República Islâmica afirmou que, caso o Exército ataque algum alvo, tal será anunciado de forma oficial e "corajosa".
A mensagem surge depois de o Kuwait, que tem sido alvo habitual dos ataques iranianos desde o início do conflito a 28 de fevereiro, anunciar ter intercetado nas últimas horas ‘drones’ e mísseis que se dirigiam contra infraestruturas energéticas no país.
A agência noticiosa estatal da Arábia Saudita, SPA, também noticiou ataques contra instalações energéticas horas antes, que provocaram a morte de uma pessoa.
A Guarda Revolucionária acrescentou que, se estas informações forem verdadeiras, "são obra do inimigo", em referência a Israel e aos Estados Unidos.
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Os Estados-Membros do sul da União Europeia (MED9), entre os quais Portugal, congratularam-se hoje com o cessar-fogo entre Estados Unidos e Irão e apelaram ao cumprimento do mesmo em todo o Médio Oriente, incluindo no Líbano.
Num comunicado conjunto, os países MED9 apelam a "uma desescalada sustentada" e ao cumprimento da trégua em toda a região, incluindo no Líbano, para se poder "avançar nas negociações rumo a uma paz duradoura e sustentável".
"Preocupa-nos profundamente que, infelizmente, a violência continue em grande escala", acrescentaram os nove países (Chipre, Croácia, Eslovénia, Espanha, França, Grécia, Itália, Malta e Portugal).
Os ministros dos Negócios Estrangeiros ou seus representantes dos MED9, reuniram-se durante o dia em Split, na Croácia, na presença da comissária para o Mediterrâneo, Dubravka Suica, para abordar a situação de instabilidade na região mediterrânica e debater questões de segurança marítima, económica e energética.
O conflito, refere o comunicado final, é "inaceitável" e "pode deteriorar-se ainda mais, com repercussões importantes para a paz e a segurança regionais e mundiais".
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Israel e a milícia xiita libanesa apoiada pelo Irão, Hezbollah, trocaram tiros repetidamente na quinta-feira.
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Momento-Chave
Casa Branca avisou os funcionários do governo dos EUA para não fazerem apostas no mercado
O jornal disse que o anúncio foi feito um dia depois de o presidente norte-americano, Donald Trump, ter dito na Truth Social que iria ordenar aos militares que adiassem quaisquer ataques contra centrais elétricas e infraestruturas energéticas iranianas.
A Casa Branca já confirmou a autenticidade do alerta.
Momento-Chave
China autoriza refinarias estatais a utilizar reservas comerciais
Refinarias como a Sinopec e a China National Petroleum poderão utilizar os stocks comerciais mantidos em fábricas de processamento ou em instalações de armazenamento, acrescentou o relatório.
Momento-Chave
Crescimento das economias na Ásia-Pacífico desacelera para 5,1%
O conflito no Médio Oriente "agravou as tensões geopolíticas globais" e as "perturbações" no setor energético, "aumentando a inflação e travando ainda mais o crescimento em toda a região", indicou o BAD no seu principal relatório anual de perspetivas, Asian Development Outlook (ADO).
A instituição multilateral, com sede em Manila, antecipa que a guerra no Médio Oriente "afete negativamente as perspetivas dos países em desenvolvimento da Ásia e do Pacífico", cujo crescimento deverá moderar-se para 5,1%, tanto em 2026 como em 2027, num cenário otimista de "estabilização precoce".
Neste contexto, o BAD prevê um crescimento do PIB de 4,6% na China em 2026; de 6,9% na Índia; e de 4,7% no conjunto dos países do Sudeste Asiático.
No entanto, num cenário hipotético em que as perturbações no Médio Oriente se prolonguem até ao terceiro trimestre de 2026, o crescimento regional poderá cair para 4,7%, em 2026, e 4,8%, em 2027.
Momento-Chave
Paquistão prepara-se para receber delegações iranianas e americanas para negociações
Estes ataques israelitas são os mais mortíferos no Líbano, onde Israel luta contra o Hezbollah pró-Irão, desde o início da guerra no Médio Oriente, que começou a 28 de fevereiro com um ataque conjunto israelo-americano contra o Irão.
"A realização de negociações com o objetivo de pôr fim à guerra depende do respeito dos Estados Unidos pelos seus compromissos de cessar-fogo em todas as frentes, particularmente no Líbano", disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, Esmail Baghai, conforme noticiado pela agência de notícias ISNA.
Na altura em que o cessar-fogo foi anunciado, o Paquistão, país mediador no conflito, afirmou que a trégua se aplicava "em todo o lado, incluindo o Líbano". Isto foi posteriormente negado tanto por Israel como pelos Estados Unidos.
Sob um forte esquema de segurança, Islamabad transformou-se numa cidade fantasma, onde as negociações serão realizadas num hotel de luxo.
O vice-presidente JD Vance vai liderar a delegação americana para as conversações sobre o Irão no sábado, ao lado do enviado especial Steve Witkoff e de Jared Kushner, genro de Donald Trump, anunciou a Casa Branca.
Momento-Chave
Maior flotilha de sempre para Gaza sai de Barcelona no domingo
Pretende ser "a maior missão marítima em defesa da Palestina" da história, com os organizadores a sublinharem que apesar de a atenção internacional se ter desviado de Gaza, Israel mantém o bloqueio ao território, assim como ataques, que se intensificaram também na Cisjordânia.
"À medida que a atenção mundial se deslocou para o conflito regional mais alargado, o regime israelita intensificou a sua agenda genocida, reforçando o cerco, restringindo a ajuda humanitária, expandindo os colonatos, acelerando a apropriação de terras, implementando uma lei de pena de morte de 'apartheid' que se aplica exclusivamente aos palestinianos e ocultando os seus crimes de guerra no meio do caos", defendeu a Flotilha Global Sumud, num comunicado divulgado na quarta-feira.
Para a organização, "cada barco, cada delegação, cada momento de ação cívica internacional pode ajudar a devolver a Palestina ao centro da atenção global".
A nova Flotilha Global Sumud deve sair no domingo de Barcelona com cerca de 70 barcos, mais 20 do que a anterior, a que partiu em outubro passado da mesma cidade e acabou intercetada pela marinha israelita, sem que nenhuma embarcação tenha conseguido aproximar-se de Gaza.
Momento-Chave
Mais de 70 países condenam ataques contra capacetes azuis e população civil no Líbano
Embaixadores de uma dezena de países expressaram "profunda preocupação com a escalada da tensão no Líbano desde 02 de março de 2026 e o impacto na segurança das forças de paz", na sequência da morte de três capacetes azuis indonésios e depois de militares de França, Gana, Nepal e Polónia terem ficado feridos.
As missões diplomáticas sublinharam que "as forças de paz nunca devem ser alvo de ataques" e alertaram que estes factos "podem constituir um crime de guerra", ao mesmo tempo que fizeram um "apelo à ONU para que continue a investigar todos os ataques".
Estas delegações também deram ênfase à "situação humanitária no Líbano, especialmente devido ao elevado número de vítimas civis, à destruição generalizada de infraestruturas e à deslocação em massa de mais de um milhão de pessoas".
Momento-Chave
Japão vai colocar no mercado 20 dias de reservas estratégicas de petróleo
A libertação, confirmada esta sexta-feira pela primeira-ministra, Sanae Takaichi, com início no início de maio, visa garantir que o arquipélago mantenha um abastecimento estável, segundo explicou a chefe do Governo numa reunião do Conselho de Ministros, avançou a estação japonesa de televisão NHK.
Momento-Chave
Guarda Revolucionária nega ter feito ataques na região durante cessar-fogo
Num comunicado divulgado pela agência iraniana Fars, o corpo militar de elite da República Islâmica afirmou que, caso o Exército ataque algum alvo, tal será anunciado de forma oficial e "corajosa".
A mensagem surge depois de o Kuwait, que tem sido alvo habitual dos ataques iranianos desde o início do conflito a 28 de fevereiro, anunciar ter intercetado nas últimas horas ‘drones’ e mísseis que se dirigiam contra infraestruturas energéticas no país.
A agência noticiosa estatal da Arábia Saudita, SPA, também noticiou ataques contra instalações energéticas horas antes, que provocaram a morte de uma pessoa.
A Guarda Revolucionária acrescentou que, se estas informações forem verdadeiras, "são obra do inimigo", em referência a Israel e aos Estados Unidos.
Momento-Chave
Portugal e mais oito países do sul da UE pedem trégua efetiva no Líbano e em toda a região
Num comunicado conjunto, os países MED9 apelam a "uma desescalada sustentada" e ao cumprimento da trégua em toda a região, incluindo no Líbano, para se poder "avançar nas negociações rumo a uma paz duradoura e sustentável".
"Preocupa-nos profundamente que, infelizmente, a violência continue em grande escala", acrescentaram os nove países (Chipre, Croácia, Eslovénia, Espanha, França, Grécia, Itália, Malta e Portugal).
Os ministros dos Negócios Estrangeiros ou seus representantes dos MED9, reuniram-se durante o dia em Split, na Croácia, na presença da comissária para o Mediterrâneo, Dubravka Suica, para abordar a situação de instabilidade na região mediterrânica e debater questões de segurança marítima, económica e energética.
O conflito, refere o comunicado final, é "inaceitável" e "pode deteriorar-se ainda mais, com repercussões importantes para a paz e a segurança regionais e mundiais".
As partes envolvidas devem respeitar o Direito Internacional, incluindo os princípios da Carta das Nações Unidas ou o Direito Internacional do Mar, "especialmente no que diz respeito à segurança marítima e ao respeito pela liberdade de navegação, incluindo a passagem em trânsito pelo Estreito de Ormuz", adianta.
Lusa
Momento-Chave
Hezbollah dispara míssil e desencadeia alarmes em Israel
Soaram alertas de ataque aéreo em Israel na madrugada de sexta-feira, incluindo no centro comercial de Telavive e na cidade costeira de Ashdod, no sul do país, após o lançamento de rockets vindos do Líbano.
O exército israelita afirmou depois que o Hezbollah lançou um míssil contra Israel, acionando as sirenes.
O Hezbollah disse ter atacado infraestruturas "militares israelitas" na cidade de Haifa, no norte do país, na noite de quinta-feira.
O Hezbollah disse ter atacado infraestruturas "militares israelitas" na cidade de Haifa, no norte do país, na noite de quinta-feira.
Israel e a milícia xiita libanesa apoiada pelo Irão, Hezbollah, trocaram tiros repetidamente na quinta-feira.