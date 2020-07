PIB dos Estados Unidos caiu 32,9% no segundo trimestre do ano

"O Produto Interno Bruto (PIB) real decresceu a uma taxa anual de 32,9% no segundo trimestre de 2020, de acordo com a estimativa divulgada pelo Gabinete de Análise Económica. No primeiro trimestre, o PIB real decresceu 5%", pode ler-se no relatório hoje divulgado pela BEA.

Segundo o gabinete, a informação hoje divulgada reflete "a resposta à covid-19", e "é baseada em fontes de dados que estão incompletos ou sujeitos a revisão futura", agendada para 27 de agosto.