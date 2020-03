Politécnico de Viana do Castelo suspende atividades letivas presenciais

Viana do Castelo, 12 mar 2020 (Lusa) - O Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) decidiu hoje suspender as atividades letivas presenciais até ao dia 27, encerrar residências e cantinas e interromper o atendimento presencial nos seus serviços, anunciou a instituição.