Portugal entra em novo período de estado de emergência

As novas medidas – que podem ser consultadas aqui – são ditadas por níveis de risco que vão de “moderado” a “extremamente elevado”, passando por “elevado” e “muito elevado”.De um modo geral, as medidas passam pela interdição da circulação entre concelhos das 23h00 de 27 de novembro às 5h00 de 2 de dezembro e das 23h00 de 4 de dezembro às 23h59 do dia 8.

A utilização das máscaras passa a ter caráter obrigatório nos locais de trabalho.



. Ao sector privado o pediu que sejam dispensados trabalhadores nos mesmos dois dias.Os estabelecimentos comerciais vão estar fechados, nos mesmos 127 municípios, a partir das 15h00., ao passo que os municípios de risco “muito elevado”, onde se registam entre 480 e 960 casos por 100 mil habitantes, são 80.

Portugal soma 3971 mortes associadas à Covid-19, em 264.802 casos confirmados de infeção pelo SARS-CoV-2.



Nos 86 concelhos considerados de “risco elevado” - entre 240 e 480 casos por 100 mil habitantes -, o recolher obrigatório entre as 23h00 e as 5h00 vai vigorar nos sete dias da semana.Os 65 concelhos com incidência inferior a 240 casos por 100 mil habitantes formam a lista de “risco moderado”.

