Rede Expressos ajusta horários no próximo fim de semana prolongado

"A Rede Expressos está consciente da importância do serviço público que presta às populações, pelo que decidiu manter a atividade de transporte no próximo fim de semana prolongado, ainda que ajustando os horários, as frequências e os trajetos a realizar", adiantou em comunicado a empresa de transporte rodoviário.

Neste sentido, a Rede Expressos mantém a atividade entre 05 e 08 de dezembro, inclusive. No dia 08 de dezembro, irá operar os serviços habituais de dia de feriado.

A empresa justificou o ajuste de horário com "razões internas", acrescentando que "há procura e necessidade de as pessoas se deslocarem".

Em 24 de novembro, a transportadora decidiu suspender toda a atividade de 28 de novembro a 01 de dezembro, inclusive, e de 05 a 08 de dezembro, inclusive, devido à proibição de deslocações entre concelhos imposta pelo Governo.

"A Rede Expressos, cumprindo a resolução do Conselho de Ministros, decidiu suspender a atividade nos próximos dois fins de semana perante a impossibilidade de haver deslocações entre concelhos", avançou então.

Com o ajuste de atividade, nos dias 05, 06 e 07 de dezembro serão efetuados os trajetos Lisboa-Porto, Lisboa-Braga, Lisboa-Aveiro, Lisboa-Lagos, Lisboa-Vila Real de Santo António, Lisboa-Beja, Lisboa-Elvas, Lisboa-Monção, Lisboa-Chaves, Lisboa-Leiria, Lisboa-Bragança, Porto-Bragança, Lisboa-Guarda, Lisboa-Lamego, Lisboa-Gouveia e Braga-Castelo Branco.

Em 08 de novembro, quando foi decretado o recolher obrigatório, o primeiro-ministro assegurou não haver "qualquer alteração ao horário dos transportes públicos", que continuariam a funcionar para levar e trazer as pessoas que vão trabalhar.

Do recolher obrigatório excetuam-se "situações de pessoas que têm de ir trabalhar, pessoas que regressam do trabalho a sua casa e pessoas que têm de sair por motivo de urgência, seja para ir a um estabelecimento de saúde, a uma farmácia ou acudir a algum familiar que esteja doente", elencou António Costa, na altura.

De acordo com a Rede Expressos, o serviço de transporte será assegurado no cumprimento de todas as recomendações impostas pela Direção-Geral da Saúde e pelo Governo.

A empresa recordou também que os passageiros que pretendam adquirir bilhete devem consultar o seu sítio oficial na Internet, www.rede-expressos.pt.

No próximo fim de semana, os 127 concelhos classificados como de risco "extremamente elevado" e de risco "muito elevado" de contágio pelo novo coronavírus voltam a ter recolher obrigatório a partir das 13:00 durante o fim de semana e no feriado de terça-feira.