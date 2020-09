Reino Unido. Boris Johnson anuncia novas medidas para conter pandemia

Depois dos especialistas terem alertado que, a manter-se a tendência das últimas semanas, a letalidade da covid-19 no Reino Unido ia aumenta, Boris Johnson anunciou mais medidas de combate à pandemia. O primeiro-ministro, numa declaração ao país, garantiu ainda que não se trata de "um novo confinamento" mas que, se a curva epidémica não achatar, terá de endurecer as restrições nos próximos meses.





"Não vamos poupar esforços em desenvolver vacinas, tratamentos, novas formas de testagem em massa. Mas a não ser que façamos progressos visíveis, assumimos que as restrições que anunciei vão ficar em vigor durante pelo menos seis meses", disse o primeiro-ministro britânico.



Segundo o novo pacote de medidas, partir da próxima quinta-feira, 24 de setembro, os `pubs`, bares, restaurantes e outros espaços de lazer em do Reino Unido passam a ser obrigados a encerrar às 22h00, o atendimento só pode ser feito à mesa e os empregados vão ter de usar máscara. Nesses espaços, os clientes são também obrigados a usar proteção facial excepto quando estiverem a comer ou a beber.







O Governo britânico voltou recomendar o trabalho a partir de casa sempre que possível e suspendeu o regresso de público a grandes eventos desportivos, que estava previsto para outubro.







Nos táxis, serviços de aluguer e em qualquer transporte público é obrigatório o uso de máscara. O Governo apela ainda a que as pessoas mantenham o distanciamento social e assegurem uma boa higiene das mãos.





Os desportos coletivos em espaços fechados também deixam de ser permitidos como mais de seis pessoas e os ajuntamentos passam a ser limitados também a grupos de seis pessoas. Há ainda novas regras para cerimónias religiosas: os casamentos terão um limite máximo de 15 pessoas, a partir da segunda-feira da próxima semana.







Estas e outras medidas de contenção da pandemia de Covid-19 estiveram a ser discutidas nesta terça-feira numa reunião com o gabinete de crise. O Reino Unido encontra-se em nível quatro de alerta, o que significa que a transmissão do novo coronavírus é "alta ou está a aumentar exponencialmente".





Todavia, Johnson afirmou que o governo não pretende incentivar as pessoas a ficar em casa e que algumas empresas e a maioria das instituições de ensino e universidades podem continuar abertas e a funcionar com alguma normalidade, desde que assegurem as condições de segurança.







"Estamos a tomar passos decisivos para equilibrar o salvar vidas com a proteção de empregos e meios de sustento", vincou.





Mas quem não cumprir as novas medidas, as multas agravaram: quem não usar a máscara facial em locais em que é brigatório pode pagar uma multa de cerca de 200 libras. As autoridades policiais vão colaborar com o Governo e as autoridades de saúde para fiscalizar e garantir que as regras são cumpridas, adiantou Boris Johnson.





O Governo deve "agir agora para evitar consequências ainda mais graves no futuro", argumentou o primeiro-ministro.