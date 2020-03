Restaurantes e bares de Nova Iorque fechados a partir de terça-feira

"Amanhã (segunda-feira) vou assinar um decreto que limita restaurantes, bares e cafés a vender refeições para fora e entregas nos domicílios", afirmou Bill de Blasio, que antes tinha anunciado a suspensão das aulas para 1,1 milhões de estudantes.

"As discotecas, os cinemas, os pequenos teatros e salas de concertos devem fechar as portas", acrescentou.

O decreto vai entrar em vigor na terça-feira, às 09:00 (13:00 em Lisboa), indicou o responsável.

O estado norte-americano de Nova Iorque registou no sábado a primeira morte relacionada com o novo coronavírus, uma mulher de 82 anos que estava hospitalizada com um problema pulmonar.

O número de infetados com o vírus da pandemia Covid-19 em Nova Iorque chegou no sábado aos 524, disse governador do estado.

Andrew Cuomo explicou que o número de infetados vai continuar a subir devido ao aumento da capacidade de fazer testes.

O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 já provocou mais de 6.500 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ronda as 170 mil pessoas, com casos registados em pelo menos 148 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 245 casos confirmados. Do total de infetados, mais de 77 mil recuperaram.