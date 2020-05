Saldo do Fundo Petrolífero timorense cai 640 milhões de dólares no primeiro trimestre

O vice-governador do Banco Central de Timor-Leste (BCTL), Venâncio Alves Maria, disse que o saldo do Fundo Petrolífero (FP) era no final de março de 17 mil milhões de dólares (cerca de 16 mil milhões de euros), menos 640 milhões que os 17,69 mil milhões registados no final de 2019.

"Vemos neste período um grande impacto da pandemia da covid-19 na economia mundial e no valor dos investimentos do fundo", indicou.

Apesar do recuo no valor, o vice-governador explicou que "normalmente o investimento do FP é um investimento a longo prazo" pelo que os solavancos conjunturais acabam por ser ultrapassados.

"O FP é um investimento a longo prazo, ainda que o orçamento do Estado dependa muito do fundo de petróleo. E o mercado recupera", adiantou.

Venâncio Alves Maria falava numa videoconferência de imprensa para a apresentação do relatório trimestral do Fundo Petrolífero referente ao período terminado a 31 de março 2020.

Durante os três primeiros meses do ano, o FP registou entradas brutas de capital de 181,1 milhões de dólares (cerca de 165,4 milhões de euros), correspondentes a 70,7 milhões de dólares (cerca de 65 milhões de euros) de contribuições para o FP, 105 milhões de dólares (96 milhões de euros) de pagamentos de `royalties` provenientes da Autoridade Nacional do Petróleo timorense e 5,4 milhões de dólares (cerca de cinco milhões de euros) da receita anual do gasoduto.

No lado dos investimentos, e devido ao impacto da pandemia da covid-19 nas bolsas, o rendimento recuou 843,99 milhões de dólares (cerca de 771 milhões de euros), com uma queda de 938 milhões de dólares (857 milhões de euros) no resultado líquido das alterações do valor de mercado dos instrumentos detidos e dividendos de cerca de 102 milhões de dólares (93 milhões de euros).

"O resultado líquido consistiu assim num retorno para a carteira do Fundo de -4,70%, enquanto que o do `benchmark`, para o mesmo período, foi de -4,99%", refere o BCTL.

Durante o primeiro trimestre do ano, o BCTL não transferiu qualquer dinheiro para a conta do Tesouro, tendo a primeira transferência do ano, no valor de 150 milhões de dólares, ocorrido apenas em abril.