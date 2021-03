Segurança do SNS depende da vacinação de todos com mais de 40 anos

A vacinação contra a COVID-19 deve estender-se até à população acima dos 40 anos para haver uma maior segurança ao nível de internamentos em cuidados intensivos, defende o epidemiologista da Direção-Geral da Saúde André Peralta Santos.







Na reunião de peritos e decisores políticos desta terça-feira, no Infarmed, foi revelado que a atual taxa de incidência da doença está atualmente nos 79 casos por 100 mil habitantes e o índice de transmissibilidade nos 0,89.







Outro dos dados divulgados refere-se à evolução das variantes do SARS-CoV-2 prevalentes no país, com a estirpe britânica a ser já responsável por 80 por cento dos novos casos. As variantes sul-africana e brasileira também continuam presentes no território, o que leva João Paulo Gomes, do Instituto Ricardo Jorge, a destacar a importância de um controlo fronteiriço eficaz.