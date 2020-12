Surto em lar da Misericórdia de Coruche provocou 17 mortes

Francisco Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Coruche (no distrito de Santarém), afirmou que apenas permanecem "dois ou três utentes e cinco funcionárias" infetados com o novo coronavirus, tendo recuperado da doença a quase totalidade dos idosos e dos cerca de 40 funcionários que tiveram de ficar em isolamento.

O surto no lar do Monte da Barca da Misericórdia de Coruche, que teve início no final de outubro, acabou por provocar a morte a 17 idosos, pessoas que tinham outras morbilidades, fazendo com que o número de óbitos no concelho devido à covid-19 seja atualmente de 23, disse.

O concelho de Coruche tem hoje ativos 20 casos da covid-19, sublinhando o autarca que, na quarta-feira, irá passar da lista de concelhos de risco muito elevado para risco moderado.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 5.041 mortes e 325.071 casos de infeção pelo novo coronavírus, estando hoje ativos 74.187 casos, menos 269 do que no domingo.

Relativamente aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS divulgado hoje revela que estão internados 3.367 doentes (novo máximo), mais 99 do que no dia anterior, dos quais 513 em cuidados intensivos, menos um do que na véspera.