Suspensos voos entre Díli e Kupang, Indonésia

"Em cumprimento das ordens do governador de Nusa Tenggara Timur, os voos entre Kupang e Dili foram suspensos. Os voos só poderão ser retomados depois das restrições de viagens serem levantadas", informou a Air Timor numa publicação na rede social Facebook.

"O voo de hoje da Air Timor Kupang-Dili-Kupang será o último voo até indicação em contrário", acrescentou a empresa, notando que ainda há lugares disponíveis no voo de hoje.

A interrupção do serviço surgiu após a decisão da província indonésia de Nusa Tenggara Timur, que inclui Timor Ocidental, de fechar as fronteiras como medida preventiva da pandemia da Covid-19.

"A fronteira está agora fechada", confirmou o embaixador indonésio Sahat Sitorus, à Lusa.

Centenas de pessoas atravessam diariamente as fronteiras terrestres, com uma permeabilidade significativa fora dos postos formais de controlo fronteiriço.

O embaixador afirmou que o ministro da Administração Interna indonésio "solicitou já ao comandante do exército um reforço do controlo nas fronteiras não formais" terrestres com Timor-Leste.

Paralelamente ao corte dos voos entre Díli e Kupang, Sahat Sitorus disse à Lusa que a empresa Citilink, que assegura ligações regulares entre a capital timorense e Bali, vai reduzir as ligações diárias para apenas um voo por semana, ao domingo.

"Estamos ainda à espera da decisão da Sriwijaya", disse o diplomata, numa referência à atual companhia que voa entre Bali e Díli, cuja administração está reunida para analisar a situação.

A transportadora Air Timor já tinha anunciado uma redução, na ligação com Singapura, dos dois voos semanais para um.

Já a empresa AirNorth, que viaja para Darwin, reforçou hoje as ligações com um voo extra para responder à elevada procura de cidadãos australianos que estão a tentar regressar ao país.

O voo de hoje é o último que vai permitir a entrada de estrangeiros e não residentes na Austrália, antes da entrada em vigor a partir das 21:00 (10:00 em Lisboa), da medida de restrição.

Não há ainda informação sobre se a AirNorth vai manter as ligações diárias com Timor-Leste.

Timor-Leste não tem ainda casos confirmados da Covid-19.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 235 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 9.800 morreram.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se já por 177 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Destaque também para o Irão, com 1.284 mortes em 18.407 casos.

Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.